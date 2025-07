Njemačka sprema AI ofenzivu

Njemačka želi pojačati korištenje umjetne inteligencije do kraja desetljeća kako bi podržala najveće europsko gospodarstvo i konkurirala na svjetskoj sceni u ključnim tehnologijama. 'S ofenzivom umjetne inteligencije želimo generirati 10 posto našeg gospodarskog proizvoda na temelju umjetne inteligencije do 2030. i učiniti umjetnu inteligenciju važnim alatom u središnjim područjima istraživanja', navedeno je u dijelu nacrta strategije do kojeg je došao Reuters.

Očekuje se kako će njemački kabinet usvojiti strategiju prije kraja mjeseca, postavljajući ambiciozne ciljeve kako bi njemačka sustigla Sjedinjene Države i Kinu u području umjetne inteligencije.

Dokument postavlja ciljeve za ponude za izgradnju velikih centara za obradu u Europskoj uniji. Vlada želi koordinirati svoje primjene s industrijom, stručnjacima i saveznim državama do kraja godine.

Njemačka strategija također postavlja ciljeve za jačanje tehnologije kvantnog računalstva, s dva 'kvantna računala s ispravljenim pogreškama' koja će biti stvorena do 2030. i dostupna korisnicima. Europska komisija izdvojila je 20 milijardi eura sredstava Europske unije za izgradnju gigatvornica umjetne inteligencije.