Google je uz pomoć umjetne inteligencije blokirao više od dva milijuna aplikacija

Google je tijekom prošle godine spriječio objavljivanje 2,28 milijuna aplikacija za operativni sustav Android u trgovini Play zbog kršenja pravila o sigurnosti.



Broj odbijenih aplikacija veći je za 850 tisuća nego u 2022. godini. Od 2020. do 2022. blokirali su ukupno 500 tisuća aplikacija.



Ti podaci dolaze iz izvješća kojeg je Google objavio na službenom blogu.



Zahvaljujući ulaganjima u nove i poboljšanja postojećih sigurnosnih značajki, politika i napredno strojno učenje, zlonamjerni računalni kod zaustavljen je prije no što se našao u katalogu Playa, tvrde u Googleu.



Između ostalog, osvježena su pravila vezana uz aplikacije s umjetnom inteligencijom, politike oko napornih obavijesti i zaštitu privatznosti.



Google je posebno istaknuo novi zahtjev kojim od razvojnih programera traži dopuštanje brisanja korisničkih podataka bez potrebe za ponovnim instaliranjem aplikacije.



Uz to, razvojni programeri aplikacija morali su pružiti više informacija o sebi i zadovoljiti najnovije zahtjeve testiranja.



Osim zaustavljanja 2,28 milijuna potencijalno zlonamjernih aplikacija, također je blokirano 330 tisuća korisničkih računa, a dodatnih 200 tisuća aplikacija odbijeno je zbog toga što nisu rukovale osjetljivim dozvolama na odgovarajući način.