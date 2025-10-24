EA uvodi umjetnu inteligenciju u izradu igara

Electronic Arts je najavio novo partnerstvo sa Stability AI-jem. Tvrtka će "suradnjom razvijati transformativne modele umjetne inteligencije, alate i tijekove rada" za razvojne programere igara, s nadom kako će ubrzati razvoj uz održavanje kvalitete.



Tako će, recimo, razvijati pametnije kistove, alate fokusirane na generiranje tekstura i elemenata u igri. EA se nada stvoriti "fizički utemeljene materijale za renderiranje" s novim alatima koji "generiraju 2D teksture koje održavaju točnu točnost boja i svjetla u bilo kojem okruženju".



Također namjeravaju umjetnu inteligenciju koristiti za "predvizualizaciju cijelih 3D okruženja iz niza namjernih uputa, omogućujući umjetnicima kreativno usmjeravanje generiranja sadržaja igre". Stability AI je najpoznatiji po svom moćnom generatoru slika Stable Diffusion, ali tvrtka održava i više alata za generiranje 3D modela.



EA je usred privatizacije i uskoro će biti opterećena milijardama duga. Teoretski, smanjenje troškova s ​​AI-jem mogao bi biti jedan od načina na koji se tvrtka nada preživjeti tranziciju.