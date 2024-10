Mjerenje dosljedne kvalitete mreža europskih operatera

Takva je metrika ključna u procjeni mogu li mreže pouzdano podržati uobičajene mobilne zadatke na zadovoljavajućoj razini kao što su videopozivi, korištenje društvenih medija itd. Umjesto da se fokusira isključivo na brzinu, CQ ističe korisničko iskustvo mjerenjem kada mreže ne uspijevaju ispuniti očekivanu izvedbu za svakodnevne zadatke, budući da ti trenuci oblikuju percepciju korisnika više nego povremeno velike brzine.

Analiza pruža uvid u to koji operateri unutar svake skupine europskih korisnika imaju najdosljednije iskustvo i kako se njihov učinak promijenio tijekom godina. Osim toga, uspoređuje se položaj svakog operatera na nacionalnom tržištu i procjenjujemo kako napreduju grupe operatera u cjelini. Analizirano je šest grupa operatera.

Deutsche Telekom u vodstvu

Europski operateri Deutsche Telekoma ostvaruju izuzetno dobre rezultate na svojim domaćim tržištima, sa sedam od 10 operatera koji su na prvom mjestu za dosljednu kvalitetu. Od šest analiziranih grupa operatera, nijedna druga grupa nije postigla takvu razinu uspjeha. No, polovica operatora A1 Grupe zauzima prvo mjesto na svojim tržištima bilo izravno ili zajednički, a isto vrijedi i za United Group.

Operateri Vodafone grupe napreduju na ljestvici s četiri od 10 koji su poboljšali svoj rang u odnosu na svoje konkurente koji nisu Vodafone na godišnjoj razini, dok su ostali zadržali svoj rang od lipnja do kolovoza 2023. godine.

Nasuprot tome, tri od pet analiziranih operatera PPF Grupe pala su niže u rangu na svojim tržištima od lipnja do kolovoza 2023., dok su druga dva zadržala svoje postojeće rangiranje.

Rascjepkano tržište

Jedna od najupečatljivijih razlika između Europe i nekih drugih regija jest pitanje fragmentacije — Europa je šarenilo malih do srednjih zemalja po broju stanovnika, a sve imaju vlastite regulatorne okvire i različite pristupe spektru. To znači da je samom operateru na jedinstvenom tržištu teško izgraditi ekonomiju razmjera. Grupe operatera, koje obično rade na više tržišta često koncentrirane u određenom dijelu Europe, mogu donekle ublažiti taj problem. Grupe operatera uvelike se razlikuju s obzirom na to koliko središnje kontrole i utjecaja 'glavni ured' vrši nad njihovim pojedinačnim podružnicama. Na primjer, Telia grupa postaje sve više decentralizirana, odbacujući svoju središnju funkciju zajedničkih proizvoda i usluga. Neke grupe odlučile su se potrošačima predstaviti kao jedan brend (Orange i Vodafone), dok su druge mješavina različitih brendova.

Šest grupa operatera prikazanih u analizi imaju zajednički tržišni udio od 46% kada se izračuna na europskim tržištima na kojima je predstavljena jedna ili više od tih grupa, na temelju podataka GSMA Intelligence za ukupne mobilne veze. To znači da bi prepoznavanje i primjena najboljih praksi unutar grupa za poboljšanje mobilnog iskustva imalo pozitivan učinak na veliki broj potrošača diljem Europe.

Grupa A1

Poslujući diljem Austrije i zemalja srednje i istočne Europe, A1 Grupa fokusirana je na pružanje konvergentnih usluga kako bi zadovoljila rastuću potražnju za integriranim rješenjima. Nedavno je objavio da A1 Srbija postaje posljednje tržište unutar grupe za ponudu konvergentnih usluga, nakon akvizicije Conexio Metroa. Tijekom prošlogodišnjeg Dana tržišta kapitala, A1 je također predstavio svoju ambiciju da prijeđe s pristupa vođenog proizvodom na pristup koji je usmjeren na putovanje korisnika, osiguravajući da ostane relevantan i da odgovara na potrebe korisnika u sve konkurentnijem okruženju.

• A1 (Bugarska) ima najvišu ocjenu dosljedne kvalitete u cijeloj A1 grupi - 86,2%. Međutim, A1 Austria je blizu s 85,6%.

• Tri od šest analiziranih operatera su ili izravni pobjednici (A1 Austrija i A1 Srbija) ili zajednički pobjednici (A1 Bugarska), kada se uspoređuju njihovi rezultati dosljedne kvalitete s onima koje su vidjeli kod svojih suparnika u zemlji u kojoj posluju.

• I A1 (Bugarska) i A1 (Hrvatska) popravili su svoj rang na svojim tržištima u odnosu na lipanj-kolovoz 2023. godine. A1 (Hrvatska) tada je bio na posljednjem mjestu, ali je sada na drugom mjestu (dijeli ga s HT-om zbog do statističke izjednačenosti).

Grupa Deutsche Telekom

U Europi Deutsche Telekom djeluje na matičnom tržištu (Njemačka) i kroz deset nacionalnih kompanija. Na nedavno održanom Danu tržišta kapitala Deutsche Telekoma, naglasio je svoju usredotočenost na diferencijaciju putem "vodećeg mrežnog iskustva" i izjavio da je "pretvaranje korisnika u obožavatelje u srcu naše strategije", napominjući da zadovoljni korisnici troše više i ostaju dulje.

• Pobjednik grupe među europskim operaterima Deutsche Telekoma je T-Mobile (Češka) s ocjenom od 86,2%, dok je slovački Telekom na drugom mjestu s 84,7%.

• Europski operateri Deutsche Telekoma ostvaruju izuzetno dobre rezultate na svojim domaćim tržištima, sa 7 od 10 operatera koji su na prvom mjestu za dosljednu kvalitetu. Od šest analiziranih grupa operatera, nijedna druga grupa nije postigla takvu razinu uspjeha.

• Dok je Telekom (Mađarska) rang kod kuće porastao, Magenta (Austrija) i HT (Hrvatski Telekom, Hrvatska) bilježe pad od lipnja do kolovoza 2023. godine.

Orange grupa

U Europi, Orange nastavlja davati prioritet ulaganjima u 4G i optičke mreže, sa snažnim naglaskom na promicanje konvergentnih usluga, kao što je povezivanje širokopojasnih i mobilnih tarifa, koje su postale središnje u njegovoj strategiji rasta. Operater se također širi na rješenja mobilnog bankarstva, pozicionirajući se kako bi uhvatio nove izvore prihoda i zadovoljio rastuće zahtjeve potrošača. Njegov strateški plan, Lead the Future, i novi potpis marke Orange is here, odražavaju operaterov obnovljeni fokus na usredotočenost na kupca i povjerenje u cijelom njegovom globalnom otisku. Orangeova europska prisutnost obuhvaća osam zemalja: Belgiju, Francusku, Luksemburg, Moldaviju, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku i Španjolsku. Izvan Europe, Orange posluje u 18 zemalja diljem Afrike i Bliskog istoka.

• Orange (Slovačka) je izravni pobjednik grupe za dosljednu kvalitetu, nadmašivši Orange (Francuska) za oko jedan postotni bod. Međutim, i Orange (Francuska) i Orange (Belgija) izravni su pobjednici za dosljednu kvalitetu na svojim tržištima.

• Poredak Orangea u Belgiji kod kuće poboljšao se u odnosu na onaj zabilježen u lipnju i kolovozu 2023. godine, ali su i Orange (Poljska) i Orange (Rumunjska) doživjeli pad.

Grupa PPF

Operativna strategija PPF Telecom grupe vrti se oko odvajanja usluga za krajnje korisnike od infrastrukturnih operacija, modela koji je uvela 2015. godine s odvajanjem vlasništva nad infrastrukturom i operacija od komercijalnih usluga u Češkoj. Taj pristup omogućuje PPF-u da bolje optimizira i infrastrukturu i komercijalnu stranu svog poslovanja. Komercijalni ogranak grupe, pod brendovima O2 i Yettel, opslužuje potrošački, korporativni i javni sektor, dok je infrastrukturni ogranak, koji djeluje pod CETIN-om, usredotočen na upravljanje i širenje mrežne infrastrukture grupe.

• Yettel (Bugarska) je i izravni pobjednik grupe među europskim operaterima PPF Grupe i također je jedini koji je bio na postolju pobjednika na svom domaćem tržištu - dijeli slavu s A1 zbog statističke izjednačenosti. Međutim, Yettel (Bugarska), Yettel (Srbija) i Yettel (Mađarska) su doživjeli pad svojih redova na svojim domaćim tržištima u odnosu na one zabilježene u lipnju i kolovozu 2023. godine.

• O2 (Slovačka) ima drugu najvišu ocjenu dosljedne kvalitete među pet analiziranih operatora PPF grupe - 83,1%, manje od tri postotna boda iza vodećeg u grupi. Osim toga, O2 (Slovačka) i O2 (Češka) jedini su operatori PPF Grupe koji nisu pali prema dolje na ljestvici svojih matičnih tržišta od lipnja do kolovoza 2023. godine.

United Group

United Group, koja je započela kao mala kabelska tvrtka 2000. godine, postojano je širila svoj otisak nizom strateških akvizicija i formiranja imovine. Ključne prekretnice u njegovom rastu uključuju akvizicije SBB-a, Telemacha Slovenija i Telemacha Bosne i Hercegovine, čime je uspostavio svoju prisutnost na više tržišta. Godine 2012. ti su se subjekti spojili u United Group, stvarajući značajnog telekomunikacijskog i medijskog igrača sa snažnom prisutnošću na više tržišta u jugoistočnoj Europi.

• Telemach (Slovenija) i Telemach (Hrvatska) zajednički su pobjednici Grupe unutar United Grupe, budući da imaju statistički izjednačene rezultate od 82,1-82,5%, nadmašivši i Vivacom (Bugarska) i Novu (Grčka).

• Telemach Hrvatska potpuni je pobjednik za dosljednu kvalitetu na domaćem tržištu, dok je Telemach Slovenija zajednički pobjednik u Sloveniji (uz Telekom Slovenije).

Grupa Vodafone

Vodafone Grupa posluje u devet europskih zemalja i ima dogovore s mrežnim operaterima na daljnjih 26 europskih "partnerskih tržišta". U procesu je racionalizacije svog europskog portfelja kako bi svoje europske operacije usredotočio na rastuća tržišta. Grupa svoju najveću priliku vidi u B2B sektoru i namjerava se i dalje fokusirati na svoje prioritete „klijent, jednostavnost i rast”. Napominje da "ponovno usmjeravanje naših resursa na poboljšanje iskustva naših kupaca već donosi poboljšanja u zadovoljstvu kupaca i povećava njihovu lojalnost."

Uključen je Vodafone (Italija) radi cjelovitosti, iako je Vodafone grupa u procesu prodaje za 8 milijardi eura Swisscomu, budući da posao tek treba sklopiti i još uvijek je pod istragom talijanskog tijela za tržišno natjecanje (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM). Slično tome, planirano spajanje Vodafona i 3 u Velikoj Britaniji tek se treba dogoditi, a tržište čeka konačnu odluku Uprave za tržišno natjecanje i tržište, koja se očekuje kasnije ove godine. Nije uključen Vodafone Spain jer ga je Vodafone Group prodao Zegoni u svibnju 2024. godine.

• Vodafone (Nizozemska) je pobjednik skupine, s rezultatom od 85,3%, šest postotnih bodova od svog najbližeg pratitelja, Vodafona (Albanija). Međutim, za razliku od Vodafona (Nizozemska), Vodafone (Albanija) i Vodafone (Italija) su izravni pobjednici za dosljednu kvalitetu na svojim domaćim tržištima.

• Operateri Vodafone grupe napreduju na ljestvici s četiri od 10 koji su poboljšali svoj rang u odnosu na svoje konkurente koji nisu Vodafone na godišnjoj razini, dok su ostali zadržali svoj rang od lipnja do kolovoza 2023. godine.