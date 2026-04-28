Kina blokirala Metinu kupnju AI startupa Manus

Kineska Nacionalna komisija za razvoj i reforme u ponedjeljak je zabranila inozemno preuzimanje tvrtke i naložila svim stranama povlačenje iz sporazuma. Meta Platforms nije izrijekom imenovana, ali je očito riječ o toj transakciji.

Odluka dolazi nakon višemjesečne regulatorne provjere. Razlozi nisu detaljno objašnjeni.

Tajming nije slučajan — objava stiže uoči planiranog susreta Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu, u trenutku kada se tehnološko rivalstvo SAD-a i Kine dodatno zaoštrava.

Meta je u prosincu objavila preuzimanje Manusa, tvrtke kineskog podrijetla sa sjedištem u Singapuru. Startup je brzo privukao pozornost tvrdnjom da razvija „prvu potpuno autonomnu umjetnu inteligenciju“.

Njegov „općenamjenski” AI agent navodno može samostalno izvršavati složene zadatke — od analize dionica i planiranja putovanja do programiranja videoigara. Zbog toga je Manus već prozvan „novim DeepSeekom“.

Meta je pokušala ublažiti regulatorne rizike tvrdeći da neće biti kineskog vlasništva u tvrtki te da će Manus ugasiti poslovanje u Kini. No Peking je još u siječnju signalizirao da će posao detaljno preispitati.

Prema Financial Timesu, čelnicima Manusa privremeno je zabranjeno napuštanje Kine tijekom revizije.

Meta tvrdi da je transakcija u skladu sa zakonima i očekuje rasplet istrage. Manus se zasad nije oglasio, iako njegova web stranica i dalje navodi da je tvrtka „dio Mete“.

Analitičari potez tumače kao jasan signal: Kina neće olako prepustiti AI znanje i talent.

„Peking pokazuje da će igrati tvrdo kada je riječ o umjetnoj inteligenciji kao strateškom resursu“, kaže analitičar Omdije Lian Jye Su.

Poruka je šira od jednog posla — i mogla bi ohladiti apetite američkih tehnoloških divova za akvizicije u Kini. U pozadini se sve više zrcali isti obrazac koji SAD već primjenjuje kroz kontrole izvoza i ograničenja ulaganja.