Kina blokirala Metinu kupnju AI startupa Manus
Kina je blokirala Metino preuzimanje AI startupa Manus, potezom koji jasno pokazuje rastuću zabrinutost Pekinga zbog prijenosa naprednih tehnologija
Kineska Nacionalna komisija za razvoj i reforme u ponedjeljak je zabranila inozemno preuzimanje tvrtke i naložila svim stranama povlačenje iz sporazuma. Meta Platforms nije izrijekom imenovana, ali je očito riječ o toj transakciji.
Odluka dolazi nakon višemjesečne regulatorne provjere. Razlozi nisu detaljno objašnjeni.
Tajming nije slučajan — objava stiže uoči planiranog susreta Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu, u trenutku kada se tehnološko rivalstvo SAD-a i Kine dodatno zaoštrava.
Meta je u prosincu objavila preuzimanje Manusa, tvrtke kineskog podrijetla sa sjedištem u Singapuru. Startup je brzo privukao pozornost tvrdnjom da razvija „prvu potpuno autonomnu umjetnu inteligenciju“.
Njegov „općenamjenski” AI agent navodno može samostalno izvršavati složene zadatke — od analize dionica i planiranja putovanja do programiranja videoigara. Zbog toga je Manus već prozvan „novim DeepSeekom“.
Meta je pokušala ublažiti regulatorne rizike tvrdeći da neće biti kineskog vlasništva u tvrtki te da će Manus ugasiti poslovanje u Kini. No Peking je još u siječnju signalizirao da će posao detaljno preispitati.
Prema Financial Timesu, čelnicima Manusa privremeno je zabranjeno napuštanje Kine tijekom revizije.
Meta tvrdi da je transakcija u skladu sa zakonima i očekuje rasplet istrage. Manus se zasad nije oglasio, iako njegova web stranica i dalje navodi da je tvrtka „dio Mete“.
Analitičari potez tumače kao jasan signal: Kina neće olako prepustiti AI znanje i talent.
„Peking pokazuje da će igrati tvrdo kada je riječ o umjetnoj inteligenciji kao strateškom resursu“, kaže analitičar Omdije Lian Jye Su.
Poruka je šira od jednog posla — i mogla bi ohladiti apetite američkih tehnoloških divova za akvizicije u Kini. U pozadini se sve više zrcali isti obrazac koji SAD već primjenjuje kroz kontrole izvoza i ograničenja ulaganja.