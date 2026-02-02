Predstavljen humanoidni robot Abysalto

U sjedištu tvrtke Abysalto predstavljeni su humanoidni robot i robopas - eksperimentalne platforme za istraživanje i razvoj naprednih tehnologija utjelovljene umjetne inteligencije (embodied AI)

Gorden Knezović ponedjeljak, 2. veljače 2026. u 23:07

Središnja tema događaja bila je embodied AI, odnosno umjetna inteligencija ugrađena u fizička tijela poput robota, autonomnih vozila ili pametnih strojeva. Za razliku od tradicionalnog, isključivo digitalnog AI-ja, embodied AI “vidi”, “čuje”, kreće se i djeluje u stvarnom prostoru. Upravo je AI jedno od glavnih strateških odrednica tvrtke Abysalto, čiji AI odjel trenutno broji gotovo 20 stručnjaka. Osim u eksperte, Abysalto kontinuirano ulaže u znanje, opremu i praćenje globalnih tehnoloških trendova, s ciljem razvoja AI rješenja i platformi koje će otvoriti potpuno nove mogućnosti za industriju, logistiku, javne prostore i komercijalne primjene.

„Embodied AI je ključni korak naprijed u razvoju umjetne inteligencije. Kada AI dobije tijelo, kada može vidjeti, osjetiti i djelovati, otvara se sasvim nova dimenzija mogućnosti. To više nije tehnologija koja samo analizira podatke, već sustav koji uči kroz interakciju sa stvarnim svijetom i vraća vrijednost upravo kroz fizičku akciju“, rekao je  voditelj AI odjela u Abysaltu Nenad Mandić.

Tijekom predstavljanja istaknuti su brojni primjeri primjene, poput humanoidnih i servisnih robota u industriji, zdravstvu i logistici. Poznati primjer utjelovljene inteligencije (Embodied AI) je i navigacija autonomnih vozila i drugih mobilnih sustava koji se kreću bez ljudskog nadzora.

Humanoidni robot i robopas koji se programira i razvija u Abysaltu je platforma za testiranje takvih sustava s posebnim naglaskom na sigurnost, autonomiju i dugoročne industrijske primjene.

🖥️ Izvrsna prilika! Savršen monitor za vaš PC

-8%

Monitor LG - 27GS95QE

Dijagonala 27", 16:9, 2560 x 1440 (QHD), OLED (LG OLED / WOLED) panel, 2x HDMI 2.1, 1x DiyplayPort 1.4, USB hub, audio izlaz

639,98 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Prirodni zvuk vinila.

Akcija

AUDIO-TECHNICA AT-LPW30TK

Potpuno ručni gramofon sa remenskim pogonom, 33-1/3 i 45 RPM, anti-rezonantna MDF ploča, ravna aluminijska ručica, podesivi tracking force, AT-HS4 headshell

299 € 339 € Kupi

Snažan JBL zvuk u kompaktnom bookshelf formatu.

Akcija

JBL Stage 240B

Kompaktni bookshelf zvučnici s 4,5" bas jedinicom i 1" aluminijskim visokotoncem nude uravnotežen i detaljan zvuk, uz HDI™ waveguide tehnologiju i bass-reflex kućište za snažnu i preciznu reprodukciju.

279 € 399 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi