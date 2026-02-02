Predstavljen humanoidni robot Abysalto

U sjedištu tvrtke Abysalto predstavljeni su humanoidni robot i robopas - eksperimentalne platforme za istraživanje i razvoj naprednih tehnologija utjelovljene umjetne inteligencije (embodied AI)

Središnja tema događaja bila je embodied AI, odnosno umjetna inteligencija ugrađena u fizička tijela poput robota, autonomnih vozila ili pametnih strojeva. Za razliku od tradicionalnog, isključivo digitalnog AI-ja, embodied AI “vidi”, “čuje”, kreće se i djeluje u stvarnom prostoru. Upravo je AI jedno od glavnih strateških odrednica tvrtke Abysalto, čiji AI odjel trenutno broji gotovo 20 stručnjaka. Osim u eksperte, Abysalto kontinuirano ulaže u znanje, opremu i praćenje globalnih tehnoloških trendova, s ciljem razvoja AI rješenja i platformi koje će otvoriti potpuno nove mogućnosti za industriju, logistiku, javne prostore i komercijalne primjene.

„Embodied AI je ključni korak naprijed u razvoju umjetne inteligencije. Kada AI dobije tijelo, kada može vidjeti, osjetiti i djelovati, otvara se sasvim nova dimenzija mogućnosti. To više nije tehnologija koja samo analizira podatke, već sustav koji uči kroz interakciju sa stvarnim svijetom i vraća vrijednost upravo kroz fizičku akciju“, rekao je voditelj AI odjela u Abysaltu Nenad Mandić.

Tijekom predstavljanja istaknuti su brojni primjeri primjene, poput humanoidnih i servisnih robota u industriji, zdravstvu i logistici. Poznati primjer utjelovljene inteligencije (Embodied AI) je i navigacija autonomnih vozila i drugih mobilnih sustava koji se kreću bez ljudskog nadzora.

Humanoidni robot i robopas koji se programira i razvija u Abysaltu je platforma za testiranje takvih sustava s posebnim naglaskom na sigurnost, autonomiju i dugoročne industrijske primjene.