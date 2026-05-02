Japanci će testirati humanoidne robote u tokijskoj zračnoj luci

Mreža subota, 2. svibnja 2026. u 11:15
📷 Andy Kelly (Unsplash)
Japan Airlines je najavio kako će isprobati humanoidne robote za zadatke poput utovara i istovara prtljage, čišćenja kabina zrakoplova i drugih općih poslova. Time žele nadoknaditi nedostatak radne snage u okruženju u kojem je velik dio opreme korištene u zračnim lukama dizajniran kako bi ih koristili ljudi. 

Testiranje humanoidnih robota ima smisla jer mogu koristiti postojeće alate, umjesto razvoja posebnih robota za svaki posao. Zrakoplovna tvrtka započet će s ispitivanjima u svibnju i nastaviti isprobavati robote dvije godine u tokijskoj zračnoj luci Haneda, najprometnijoj u Zemlji izlazećeg Sunca.

Japan Airlines će surađivati ​​s lokalnom tvrtkom GMO koja već nudi četiri humanoidna robota, koji nemaju bateriju koja može potrajati dulem od tri sata. Samo jedan od robota tvrtke, Walker E, čini se prikladnim za vanjsku upotrebu, što nije nevažno budući tokijske zime mogu donijeti povremeni snijeg, dok su ljeta u gradu poznata po vrućini i sparnosti.

Cilj eksperimenta je ostvariti održivu operativnu strukturu kroz uštede na radu i smanjenje radnog opterećenja. Roboti su već poznata značajka japanskih zračnih luka. Primjerice, automatski aparati za točenje piva već godinama dočekuju žedne putnike u lobijima za poslovne korisnike.



