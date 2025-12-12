Četvrt milijuna USD za kompozitno violončelo

Elijah Lee, student završne godine biomedicinskog inženjerstva na Yaleu i suosnivač tvrtke Forte3D, dobio je investiciju u poznatom TV showu Shark Tank nakon što je 3D ispisao violončelo koristeći karbonska vlakna i polimerne kompozite.

Zamjena drveta kompozitima uz očuvanje kvalitete zvuka donijelo mu je ulaganje vrijedno 250 tisuća američkih dolara. Investitorica, poduzetnica Lori Greiner, dobila je zauzvrat 16 posto udjela.



Lee je projekt pokrenuo u srednjoj školi, na izazov dirigenta orkestra u kojem je svirao. Tradicionalna violončela su skupa, a njihova veličina i krhkost otežavaju putovanja i vježbanje.



Zajedno s Alfredom Goodrichom, suosnivačem i izvršnim direktorom Forte3D-a, krenuo u stvaranje violončela koje bi bilo izdržljivije, jeftinije i lakše dostupno svima. Nastao je instrument čija su gornja i stražnja ploča izrađene su od ravnih, konkavnih panela karbonskih vlakana, dok su rebra i vrat nastali 3D printanjem.



Robusno violončelo može izdržati putovanja, promjene temperature i svakodnevnu upotrebu, a istovremeno isporučivati ​​bogat, rezonantan zvuk. Zahvaljujući računalno potpomognutim dizajnu, tim može prilagoditi oblik, debljinu i materijale kako bi poboljšao akustiku violončela, što nije moguće s drvetom.



Tijekom šest godina razvoja nastalo je na stotine prototipova, kao i 3D printer izrađen po mjeri. Forte3D sada proizvodi ručno sastavljene žičane instrumente na kojima sviraju poznati umjetnici kao što su Yo-Yo Ma i The Piano Guys. Tvrtka također nudi završnu obradu s prilagođenim tiskom, što omogućava personalizaciju.



Već su po sličnom obrascu napravili violinu, a u razvoju su viola i kontrabas. Nadaju se kako će studentima i glazbenicima pružiti visokokvalitetne žičane instrumente.