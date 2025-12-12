Četvrt milijuna USD za kompozitno violončelo

Srednjoškolski projekt prometnuo se u tvrtku koja proizvodi instrumente čiji je zvuk usporediv s tradicionalnim drvenim, ali su lakši i jeftiniji

Miroslav Wranka petak, 12. prosinca 2025. u 11:40
📷 Yale Engineering
Yale Engineering

Elijah Lee, student završne godine biomedicinskog inženjerstva na Yaleu i suosnivač tvrtke Forte3D, dobio je investiciju u poznatom TV showu Shark Tank nakon što je 3D ispisao violončelo koristeći karbonska vlakna i polimerne kompozite. 

Zamjena drveta kompozitima uz očuvanje kvalitete zvuka donijelo mu je ulaganje vrijedno 250 tisuća američkih dolara. Investitorica, poduzetnica Lori Greiner, dobila je zauzvrat 16 posto udjela. 

Lee je projekt pokrenuo u srednjoj školi, na izazov dirigenta orkestra u kojem je svirao. Tradicionalna violončela su skupa, a njihova veličina i krhkost otežavaju putovanja i vježbanje.

Zajedno s Alfredom Goodrichom, suosnivačem i izvršnim direktorom Forte3D-a, krenuo u stvaranje violončela koje bi bilo izdržljivije, jeftinije i lakše dostupno svima. Nastao je instrument čija su gornja i stražnja ploča izrađene su od ravnih, konkavnih panela karbonskih vlakana, dok su rebra i vrat nastali 3D printanjem. 

Robusno violončelo može izdržati putovanja, promjene temperature i svakodnevnu upotrebu, a istovremeno isporučivati ​​bogat, rezonantan zvuk. Zahvaljujući računalno potpomognutim dizajnu, tim može prilagoditi oblik, debljinu i materijale kako bi poboljšao akustiku violončela, što nije moguće s drvetom.

Tijekom šest godina razvoja nastalo je na stotine prototipova, kao i 3D printer izrađen po mjeri. Forte3D sada proizvodi ručno sastavljene žičane instrumente na kojima sviraju poznati umjetnici kao što su Yo-Yo Ma i The Piano Guys. Tvrtka također nudi završnu obradu s prilagođenim tiskom, što omogućava personalizaciju.

Već su po sličnom obrascu napravili violinu, a u razvoju su viola i kontrabas. Nadaju se kako će studentima i glazbenicima pružiti visokokvalitetne žičane instrumente.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi