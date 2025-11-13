Mislite kako možete prepoznati glazbu iza koje stoji AI? Vjerojatno ste u krivu

Čak 97 posto slušatelja ne može razlikovati pjesme koje generira umjetna inteligencija od pjesama koje su skladali ljudi, pokazalo je istraživanje Deezera i Ipsosa. Studija, u kojoj je sudjelovalo 9.000 ljudi u osam država, uključujući SAD, Veliku Britaniju, Francusku, Brazil i Kanadu, pokazala je kako je oko 71 posto ispitanika iznenađeno svojom nemogućnošću razlikovanja pjesama koje su proizveli ljudi od pjesama koje su skladali strojevi.



Rezultati istraživanja ističu etičke i ekonomske probleme s kojom se suočava globalna glazbena industrija jer alati umjetne inteligencije sposobni generirati pjesme u sekundama izazivaju zabrinutost zbog autorskih prava i ugrožavaju egzistenciju umjetnika.

Streaming platforma Deezer objavila je kako je više od 50 tisuća pjesama koje se dnevno prenose na njihovu uslugu u potpunosti generirano umjetnom inteligencijom, što čini oko trećinu svih novih glazbenih prijava. Ranije ove godine su počeli označavati glazbu temeljenu na umjetnoj inteligenciji kako bi promovirali transparentnost.



Također, provedba diferencijalne strukture isplate za glazbu temeljenu na umjetnoj inteligenciji složeno je pitanje s različitim gledištima. Deezer isključuje lažne streamove iz isplate tantijema.



Drugi način podmirivanja nositelja prava je dogovor, poput nagodbe Universal Music Groupa (UMG) s tvrtkom za umjetnu inteligenciju Udio. Iako financijski uvjeti nisu objavljeni, UMG će sljedeće godine surađivati ​​s Udiom kako bi pokrenuo novu platformu za stvaranje i streaming glazbe temeljenu na umjetnoj inteligenciji, a alat za umjetnu inteligenciju bit će obučen na licenciranoj glazbi.