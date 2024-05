Kako nas Spectrum podsjeća, u prosincu 2023. predstavnici iz gotovo 200 zemalja okupili su se u Dubaiju na COP28, UN-ovoj konferenciji o klimatskim promjenama, kako bi raspravljali o hitnoj potrebi za smanjenjem štetnih emisija. Prema alatu za ocjenjivanje održivosti internetskih stranica, koji se može pronaći na web-stranici Ecograder, COP28 web-stranica proizvodi 3,69 grama ugljičnog dioksida po učitavanju stranice. Taj iznos čini se beznačajno malim, ali ako stranica ima 10.000 pregleda mjesečno, njezina godišnja emisija CO 2 približno je nešto veća od jednosmjernog leta aviona od San Francisca do Toronta. Prema nekim procjenama, broj internetskih stranica mjeri se u milijardama, ili čak desecima milijardi, tako da je prema IEEE, procjena kako je ICT sektor u cjelini odgovoran je za dva do četiri posto globalnih emisija stakleničkih plinova. Do 2040. godine taj broj mogao bi doseći 14 posto, gotovo onoliko CO 2 koliko ga emitira ukupni cestovni promet.