Objavljena je žurna nadogradnja drivera za popularne grafičke kartice

Nvidia obično ispravke bugova nudi u paketu s driverima Game Ready. Ne i ovog puta. Riječ je o na brzinu izbačenom popravku, što je prilično neobično za Nvidiju, koje rješava ukupno četiri problema. Kako biste došli do njega, morat ćete kopati malo dublje nego inače.



Novo izdanje drivera 551.46 moglo bi riješiti iritantne probleme s miko-zastajkivanjima, kako u igrama (primjerice, Red Dead Redemption 2 i Immortals of Avenum), tako i na radnoj površini (pri skrolanju u web preglednicima, recimo).



Nvidia je također dodala podršku za RTX 4080 Super, koji nije bio prisutan u prethodnoj verziji upravljačkog programa na kojem se temelji ovaj hitni popravak (551.23).



Ako inače koristite GeForce Experience za dobivanje novih upravljačkih programa, imajte na umu da vam ova zakrpa neće biti predložena prema zadanim postavkama. To je zato što je u pitanju hitan popravak drivera, koji nije testiran tako temeljito kao redovno ažuriranje drajvera.



Ako vam se ne žuri, možete pričekati naredno redovno izdanje zakrpa za Game Ready. Poželite li ga isprobati ranije, otvorite Nvidijinu web stranicu i preuzmite beta inačicu.



Budite spremni vratiti upravljački program za GPU ako još nešto pođe po zlu.