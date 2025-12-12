Nesreća s padobranom dovela do promjene softvera

Incident se dogodio 20. rujna kada je 16 padobranaca pokušalo formacijski skok iz Cessne 208. Prema izvješću Australskog ureda za sigurnost prometa (ATSB) o incidentu, dok je prvi padobranac izlazio kroz vrata kako bi zauzeo položaj, njihov rezervni padobran se nehotice aktivirao. Zrak je zahvatio padobran, koji je izvukao padobranca iz aviona prije nego što se omotao oko horizontalnog stabilizatora zrakoplova. Nesretni padobranac je u sudaru sa zrakoplovom ozlijeđen i ostao je visjeti ispod Cessne.

Ipak, svi sudionici incidenta su sigurno stigli kući. Padobranac zaglavljen na repu zrakoplova nosio je nož, što je upotrijebio kako bi se oslobodio sletio s glavnim padobranom. Komadići zaglavljenog padobrana ostali su visjeti s aviona, zbog čega se pilot morao boriti za kontrolu nad zrakoplovom i razmišljati hoće li i sam iskočiti. Na kraju je odlučio sletjeti, što mu je pošlo za rukom.



Istraga je utvrdila kako se padobran otvorio prerano jer se njegova ručka zakačila za zakrilca krila Cessne dok je padobranac izlazio iz aviona. Otkriveno je kako su skakači znali izbjegavati ručke za kačenje i vježbali su koristeći maketu koja nije uključivala zakrilca. Snimku incidenta pogledajte ovdje.



Gdje je tu tehnologija, pitate se? Pa, istraga je također ustanovila kako je padobranski klub u sklopu kojeg je izveden skok koristio softver za izračunavanje težine aviona, uključujući padobrance. Ali, softver nije uključivao značajke za procjenu je li avion bio pravilno natovaren i uravnotežen. Uz to, pilot nije koristio svoju elektroničku torbu za let za izračun težine i ravnoteže, što je znalo ranije dovoditi do nesreća s fatalnim ishodom.



Klub se stoga angažirao dobavljača softvera kako bi razgovarao o dodavanju izračuna ravnoteže u svoj sustav, a razmatra i nabavku alternativnog softvera.

