Podmetnuta aplikacija i dalje hvata kriminalce, iako je razotkrivena

Priča počinje 2018. godine, kada su američke vlasti optužile operatera kanadske tvrtke Phantom Secure za omogućavanje šifrirane komunikacije među kriminalcima. Nakon što je Phantom Secure prestao s radom, vlasti su pretpostavile kako će kriminalci tražiti alternative.



FBI je, u suradnji s australskom saveznom policijom (AFP), stvorio tu alternativu u obliku usluge AN0M, koja je radila na modificiranim pametnim telefonima i zahtijevala od korisnika plaćanje pretplate za sigurnu komunikacijsku uslugu.



AN0M je također uključivao tajni ulaz koji je vlastima omogućavao pristup porukama poslanim putem usluge. Kriminalci nisu znali za njega, pa su AN0M koristili za pripremu u provedbu kaznenih djela. Nakon niza uhićenja diljem svijeta, AFP je 2021. otkrio postojanje tog servisa i operacije Ironside, koja je koristila obavještajne podatke prikupljene iz aplikacije za istragu kriminalaca.



Godinu dana kasnije, pojedini korisnici AN0M-a pokušali su osporiti zakonitost sheme, tvrdeći kako je riječ o nezakonitom presretanju komunikacija koje prolaze preko telekomunikacijske mreže. Visoki sud Australije utvrdio je kako je AN0M legalan jer je bio zatvoreni sustav, zbog čega poslane poruke nisu prolazile kroz telekomunikacijsku mrežu.



U nedavnoj raciji AFP je poharao 23 objekta te uhitila i optužila 55 osoba, kao i zaplijenila imovinu vrijednu nešto manje od 15 milijuna eura. Između ostalog, tu su bila dva motocikla marke Harley Davidson.



AFPi FBI prestali su koristiti AN0M jer je proizveo više dokaza nego što su mogli obraditi. Međutim, policija i dalje želi pristup šifriranim komunikacijama.