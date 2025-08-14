Amerikanac tuži Microsoft zbog gašenja podrške za Windows 10

Lawrence Klein iz San Diega u SAD-u tuži Microsoft zbog ukidanja podrške operativnom sustavu Windows 10, tvrdeći kako time prisiljavaju ljude na kupnju novih uređaja i pokušavaju monopolizirati tržište generativne umjetne inteligencije. Traži nastavak besplatne podrške za Windows 10 sve dok udio korisnika tog izdanja ne padne ispod deset posto svih korisnika Windowsa.

U tužbi je upozorio kako milijuni korisnika vjerojatno neće do isteka podrške nabaviti nove uređaje ili platiti produljenje podrške, pa bi mogli biti izloženi povećanom riziku kibernetičkog napada i drugih incidenata. Naveo je kako, prema podacima iz travnja 2025. godine, korisnici Windowsa 10 čine otprilike 52,94 posto svih korisnika Windowsa.

Iako Microsoft tehnički nudi besplatne nadogradnje na Windows 11 za trenutne korisnike Windowsa 10, problem je mogu li starija računala ispuniti tražene tehničke preduvjete. Klein u tužbi procjenjuje kako će oko 240 milijuna ili više uređaja zbog toga postati zastarjelo, što bi moglo dovesti do ogromne količine elektroničkog otpada.

Klein opisuje Microsoftov pritisak na usvajanje Windowsa 11 kao "kampanju kojom se potrošači potiču na bacanje svojih starijih, ali savršeno funkcionalnih uređaja i kupovinu Copilot+ računala koja mogu pokretati Microsoftov AI softver".