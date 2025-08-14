Amerikanac tuži Microsoft zbog gašenja podrške za Windows 10

Lawrence Klein traži nastavak besplatne podrške za Windows 10 sve dok udio korisnika tog izdanja ne padne ispod deset posto svih korisnika Windowsa

Miroslav Wranka četvrtak, 14. kolovoza 2025. u 04:08
📷 Sunny Hassan (Unsplash)
Sunny Hassan (Unsplash)

Lawrence Klein iz San Diega u SAD-u tuži Microsoft zbog ukidanja podrške operativnom sustavu Windows 10, tvrdeći kako time prisiljavaju ljude na kupnju novih uređaja i pokušavaju monopolizirati tržište generativne umjetne inteligencije. Traži nastavak besplatne podrške za Windows 10 sve dok udio korisnika tog izdanja ne padne ispod deset posto svih korisnika Windowsa.

U tužbi je upozorio kako milijuni korisnika vjerojatno neće do isteka podrške nabaviti nove uređaje ili platiti produljenje podrške, pa bi mogli biti izloženi povećanom riziku kibernetičkog napada i drugih incidenata. Naveo je kako, prema podacima iz travnja 2025. godine, korisnici Windowsa 10 čine otprilike 52,94 posto svih korisnika Windowsa.

Iako Microsoft tehnički nudi besplatne nadogradnje na Windows 11 za trenutne korisnike Windowsa 10, problem je mogu li starija računala ispuniti tražene tehničke preduvjete. Klein u tužbi procjenjuje kako će oko 240 milijuna ili više uređaja zbog toga postati zastarjelo, što bi moglo dovesti do ogromne količine elektroničkog otpada.

Klein opisuje Microsoftov pritisak na usvajanje Windowsa 11 kao "kampanju kojom se potrošači potiču na bacanje svojih starijih, ali savršeno funkcionalnih uređaja i kupovinu Copilot+ računala koja mogu pokretati Microsoftov AI softver".



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Moćan bas i vrhunska jasnoća zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE520 zvučnici

125 mm membrane od ugljičnih vlakana, 25 mm kupolasti visokotonac od ugljičnih vlakana, frekvencijski raspon 30Hz–28kHz, osjetljivost 90dB, maksimalni SPL 113dB, snaga 300W, troputna konstrukcija, impedancija 6 ohma.

3400,00 € 4000,00 € Akcija

Duboki bas i automatska kalibracija.

Akcija

SENNHEISER AMBEO subwoofer

Class D pojačalo 350W RMS, 8" dugačak hod membrane, frekvencijski raspon 27Hz–80Hz, mono RCA ulaz, Bluetooth 5.2 s LC3 kodekom, dimenzije cca 27,4x36,9x27,4 cm, težina 8,2 kg.

478,90 € 699,00 € Akcija

Kompaktno digitalno pojačalo s Bluetoothom.

Akcija

DYNAVOX DA-30BT pojačalo

2x15W RMS (4 ohma), Bluetooth ulaz, frekvencijski odziv 20Hz–20kHz, omjer buke i šuma >80 dB, THD <0,1%, ulaz 3,5 mm, dimenzije 150x150x30 mm, težina 250 g, napajanje 8x AA ili 12V DC.

49,00 € 66,00 € Akcija

Hi-Fi sustav s Bluetoothom i CD-om.

Akcija

SHARP XL-B517DBR micro linija

60 memorija stanica, 45W snaga, Bluetooth 5.0, USB ulaz, LCD zaslon, drvena kućišta, dimenzije 170x235x150 mm, težina 4 kg.

115,00 € 132,59 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi