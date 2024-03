Stiže Copilot for Security, bit će moguće plaćati ga po korištenju

Copilot for Security bit će od 1. travnja ove godine dostupan globalno. U Microsoftu tvrde kako je to prvo sigurnosno rješenje koje se temelji na generativnoj umjetnoj inteligenciji.



Copilot koristi veliku količinu informacija i obavještajnih podataka o prijetnjama, uključujući više od 78 bilijuna sigurnosnih signala koje Microsoft svakodnevno obrađuje.



Također koristi velike jezične modele kako bi ponudio prilagođene uvide i predložio iduće korake te omogućio brži odgovor na prijetnje.



Copilot for Security može razumjeti i odgovoriti na zahtjeve na osam jezika, a sučelje proizvoda je lokalizirano na 25 jezika.



Između ostalog, nudi prilagođene promptove, mogućnost kreiranja i pohrane vlastitih promptova, integraciju s lokalnom bazom znanja, prilagođeno povezivanje s područjem kojem prijeti vanjski napad te izvješća o korištenju.



Copilot for Security će biti dostupan kao samostalan portal ili integriran u postojeće sigurnosne proizvode. Bit će ga moguće platiti po korištenju.