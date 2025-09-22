Hakeri upali u portal koji Google dijeli s policijom

Google je potvrdio kako je netko kreirao lažni korisnički račun na portalu Law Enforcement Request System (LERS), koji policiji i drugim vladinim agencijama služi za traženje podataka o Googleovim korisnicima. Račun je deaktiviran. Navodno nitko s tog računa nije podnio bilo kakve zahtjeve, niti je pristupio bilo kojim podacima.



Na BreachForumsu je netko u ime Scattered Lapsus$ Huntersa - bande navodno sastavljene od članova iz tri druge ozloglašene ekipe za kibernetički kriminal - objavio kako posjeduju pristup LERS-u i FBI-jevom sustavu National Instant Criminal Background Check System (NICS), koji služi za provjere potencijalnih kupaca oružja radi mogućih zabrana posjedovanja vatrenog oružja.



Nakon što su preuzeli odgovornost za nedavne napade na Jaguar, Marks & Spencer, Co-op i Harrods tijekom ljeta, članovi tih kriminalnih skupina nedavno su najavili povlačenje iz nezakonitih aktivnosti. Pohvalili su osam članova Scattered Spidera i ShinyHuntersa koji su uhićeni od travnja 2024. godine kao "kolateralne žrtve našeg rata protiv moći".

