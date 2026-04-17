Globalno deepfake prijevare dosegle 2,19 mlrd USD

Prijevare povezane s deepfakeom već su uzrokovale gubitke od 2,19 milijardi američkih dolara diljem svijeta. Od toga je čak 1,65 milijardi dolara prijavljeno samo u 2025. godini. Prijetnja se ne smanjuje: u 2026. godini već je zabilježen gubitak od 96 milijuna dolara zbog deepfake prijevara.

Vrste prijevara

Surfsharkova analiza također otkriva da najuspješnija taktika prevaranata uključuje korištenje deepfakeova vladinih dužnosnika ili poznatih osoba za promicanje raznih investicijskih prilika. Samo ta metoda uzrokovala je štetu od 1,13 milijardi dolara, što čini 52 % svih prijavljenih gubitaka povezanih s deepfake prijevarama.

Slijede korporativni napadi — poput lažnog predstavljanja izvršnih direktora radi iniciranja neovlaštenih transakcija — s udjelom od 25 %. Ostali značajni uzroci uključuju financijske zločine u kojima se kradu identiteti žrtava, pri čemu prevaranti koriste deepfake tehnologiju za dobivanje bankovnih kredita ili krađu s računa (9 %). Slijede romantične deepfake prijevare (7 %), lažno predstavljanje članova obitelji (6 %) te ostali oblici deepfake prijevara (2 %).

Prednjači SAD

Sjedinjene Američke Države najčešća su meta deepfake prijevara u svijetu, s gubicima od 712 milijuna dolara. Od toga se 43 % odnosi na korporativni sektor — uključujući prijevare u kojima su deepfakeovi korišteni kako bi se organizacije navele na slanje novca ili, u nekim slučajevima, zapošljavanje lažnih kandidata za rad na daljinu.

Dodatnih 31 % gubitaka proizlazi iz lažnih investicijskih prilika. Posebno zabrinjava trend lažnog predstavljanja članova obitelji putem deepfakeova, koji je već uzrokovao gubitke od 124 milijuna dolara, odnosno 17 % ukupnog iznosa za SAD. Iako su se takve prijevare pojavile i u drugim zemljama, SAD trenutno čini 99,9 % svih takvih gubitaka u svijetu. No, taj će se trend vjerojatno uskoro proširiti i globalno.

Europa

Europa ima tri zemlje među deset najugroženijih u svijetu prema financijskim gubicima od deepfake prijevara. Ujedinjeno Kraljevstvo prednjači među europskim zemljama s 149 milijuna dolara gubitaka, a slijede Švedska s 63 milijuna dolara i Španjolska s 56 milijuna dolara.

U tim trima zemljama čak 90 % gubitaka uzrokovano je prijevarama koje koriste deepfakeove poznatih osoba za promicanje investicijskih prilika. Preostali gubici, osobito u Ujedinjenom Kraljevstvu, rezultat su prijevara usmjerenih na korporacije te incidenata povezanih s romantičnim deepfake prijevarama.

Top 10 globalno

Gledajući ostatak deset najugroženijih zemalja, Malezija je druga u svijetu s gubicima od 502 milijuna dolara, od kojih je 99,7 % povezano s lažnim investicijskim prilikama. Hong Kong je na trećem mjestu s 229 milijuna dolara, a posebno se ističe kao globalni lider u romantičnim prijevarama, s gubicima od 105 milijuna dolara.

Indonezija, peta s 139 milijuna dolara gubitaka, predstavlja iznimku. U njezinu slučaju deepfake tehnologija primarno se koristi za zaobilaženje sigurnosnih mjera banaka radi dobivanja lažnih kredita, što čini 99,4 % ukupnih gubitaka u toj zemlji.