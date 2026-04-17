Globalno deepfake prijevare dosegle 2,19 mlrd USD

Nova studija Surfsharka analizira financijsku cijenu deepfakea, otkrivajući najteže pogođene zemlje i najučinkovitije taktike prijevara koje potiču ovaj val digitalnog kriminala

Gorden Knezović petak, 17. travnja 2026. u 15:10
📷 ilustracija ChatGPT
Prijevare povezane s deepfakeom već su uzrokovale gubitke od 2,19 milijardi američkih dolara diljem svijeta. Od toga je čak 1,65 milijardi dolara prijavljeno samo u 2025. godini. Prijetnja se ne smanjuje: u 2026. godini već je zabilježen gubitak od 96 milijuna dolara zbog deepfake prijevara.

Vrste prijevara

Surfsharkova analiza također otkriva da najuspješnija taktika prevaranata uključuje korištenje deepfakeova vladinih dužnosnika ili poznatih osoba za promicanje raznih investicijskih prilika. Samo ta metoda uzrokovala je štetu od 1,13 milijardi dolara, što čini 52 % svih prijavljenih gubitaka povezanih s deepfake prijevarama.

Slijede korporativni napadi — poput lažnog predstavljanja izvršnih direktora radi iniciranja neovlaštenih transakcija — s udjelom od 25 %. Ostali značajni uzroci uključuju financijske zločine u kojima se kradu identiteti žrtava, pri čemu prevaranti koriste deepfake tehnologiju za dobivanje bankovnih kredita ili krađu s računa (9 %). Slijede romantične deepfake prijevare (7 %), lažno predstavljanje članova obitelji (6 %) te ostali oblici deepfake prijevara (2 %).

Prednjači SAD

Sjedinjene Američke Države najčešća su meta deepfake prijevara u svijetu, s gubicima od 712 milijuna dolara. Od toga se 43 % odnosi na korporativni sektor — uključujući prijevare u kojima su deepfakeovi korišteni kako bi se organizacije navele na slanje novca ili, u nekim slučajevima, zapošljavanje lažnih kandidata za rad na daljinu.

Dodatnih 31 % gubitaka proizlazi iz lažnih investicijskih prilika. Posebno zabrinjava trend lažnog predstavljanja članova obitelji putem deepfakeova, koji je već uzrokovao gubitke od 124 milijuna dolara, odnosno 17 % ukupnog iznosa za SAD. Iako su se takve prijevare pojavile i u drugim zemljama, SAD trenutno čini 99,9 % svih takvih gubitaka u svijetu. No, taj će se trend vjerojatno uskoro proširiti i globalno.

Europa

Europa ima tri zemlje među deset najugroženijih u svijetu prema financijskim gubicima od deepfake prijevara. Ujedinjeno Kraljevstvo prednjači među europskim zemljama s 149 milijuna dolara gubitaka, a slijede Švedska s 63 milijuna dolara i Španjolska s 56 milijuna dolara.

U tim trima zemljama čak 90 % gubitaka uzrokovano je prijevarama koje koriste deepfakeove poznatih osoba za promicanje investicijskih prilika. Preostali gubici, osobito u Ujedinjenom Kraljevstvu, rezultat su prijevara usmjerenih na korporacije te incidenata povezanih s romantičnim deepfake prijevarama.

Top 10 globalno

Gledajući ostatak deset najugroženijih zemalja, Malezija je druga u svijetu s gubicima od 502 milijuna dolara, od kojih je 99,7 % povezano s lažnim investicijskim prilikama. Hong Kong je na trećem mjestu s 229 milijuna dolara, a posebno se ističe kao globalni lider u romantičnim prijevarama, s gubicima od 105 milijuna dolara.

Indonezija, peta s 139 milijuna dolara gubitaka, predstavlja iznimku. U njezinu slučaju deepfake tehnologija primarno se koristi za zaobilaženje sigurnosnih mjera banaka radi dobivanja lažnih kredita, što čini 99,4 % ukupnih gubitaka u toj zemlji.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi