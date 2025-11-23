Kineski humanoidni robot sam prehodao više od 100 km

Humanoidni robot A2 kineske tvrtke AgiBot postavio je Guinessov svjetski rekord tako što je samostalno prehodao 106 kilometara. Šetnja je započela 10. studenog od jezera Jinji u Suzhouu u istočnoj kineskoj provinciji Jiangsu, a završila je na obali u Šangaju 13. studenog.



Prema podacima koje je objavio AgiBot, robot je tijekom ovog izazova prešao 106,286 kilometara bez isključivanja zahvaljujući sustavu baterija s mogućnošću zamjene tijekom rada. Cilj je bio pokazati pouzdanost i stabilnost tehnologije humanoidnih robota.



Putovao je gradskim cestama, susrećući se s različitim površinama, uključujući asfalt, popločane pločnike, mostove, taktilne pločnike, padine i područja s minimalnim noćnim osvjetljenjem. Pritom je poštivao prometne propise.



AgiBot A2 je visok 175 centimetara i težak 55 kilograma. Opremljen je senzorima podržanima umjetnom inteligencijom koji mu omogućuju obradu teksta, zvuka i vizualnih informacija.

Za šetnju je koristio dvostruke GPS module uz ugrađene LIDAR i infracrvene dubinske kamere. Podržava višejezičnu interakciju, prepoznavanje i pamćenje lica, autonomno navođenje i izvještavanje o zadacima.Također može obavljati zadatke fine motorike, poput uvlačenja konca u iglu.



Humanoidni robot nakratko je komunicirao s novinarima nakon završetka šetnje, nazvavši putovanje "nezaboravnim iskustvom". Čak se i našalio, rekavši kako mu je sad potreban novi par cipela.



AgiBot je tijekom ove godine proizveo i isporučio preko 1000 komercijalnih jedinica ovog humanoida