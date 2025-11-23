Kineski humanoidni robot sam prehodao više od 100 km

AgiBot A2 je visok 175 centimetara i težak 55 kilograma. Opremljen je senzorima podržanima umjetnom inteligencijom koji mu omogućuju obradu teksta, zvuka i vizualnih informacija. 

Miroslav Wranka nedjelja, 23. studenog 2025. u 06:15
AgiBot A2 📷 AgiBot
AgiBot A2 AgiBot

Humanoidni robot A2 kineske tvrtke AgiBot postavio je Guinessov svjetski rekord tako što je samostalno prehodao 106 kilometara. Šetnja je započela 10. studenog od jezera Jinji u Suzhouu u istočnoj kineskoj provinciji Jiangsu, a završila je na obali u Šangaju 13. studenog.

Prema podacima koje je objavio AgiBot, robot je tijekom ovog izazova prešao 106,286 kilometara bez isključivanja zahvaljujući sustavu baterija s mogućnošću zamjene tijekom rada. Cilj je bio pokazati pouzdanost i stabilnost tehnologije humanoidnih robota. 

Putovao je gradskim cestama, susrećući se s različitim površinama, uključujući asfalt, popločane pločnike, mostove, taktilne pločnike, padine i područja s minimalnim noćnim osvjetljenjem. Pritom je poštivao prometne propise.

Za šetnju je koristio dvostruke GPS module uz ugrađene LIDAR i infracrvene dubinske kamere. Podržava višejezičnu interakciju, prepoznavanje i pamćenje lica, autonomno navođenje i izvještavanje o zadacima.Također može obavljati zadatke fine motorike, poput uvlačenja konca u iglu. 

Humanoidni robot nakratko je komunicirao s novinarima nakon završetka šetnje, nazvavši putovanje "nezaboravnim iskustvom". Čak se i našalio, rekavši kako mu je sad potreban novi par cipela.

AgiBot je tijekom ove godine proizveo i isporučio preko 1000 komercijalnih jedinica ovog humanoida



