Azija prednjači u instalacijama industrijskih robota

Te je godine u Aziji instalirano oko 382.000 jedinica, što je pad od 5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Kina predvodi veliku većinu tržišta regije, s oko 276.000 jedinica instaliranih u zemlji 2023. godine. S više od 540.000 robota instaliranih diljem svijeta 2023. godine - što je drugi najveći broj u povijesti (-2 posto u odnosu na 2022. godinu) - svaki drugi robot instaliran globalno bio je u Kini te je godine. Sljedeće najveće nacionalno tržište u Aziji 2022. godine bio je Japan s više od 46.000 novoinstaliranih jedinica (-9 posto).

U Europi, drugom najvećem regionalnom tržištu, u 2023. godini instalirano je oko 92.000 novih robotskih jedinica (+8 posto). Njemačka je bila najveće europsko tržište s više od 28.000 instaliranih robota, što je porast od 7 posto u odnosu na 2022. godinu. Sljedeća najveća tržišta u regiji bila su Italija s 10.000 jedinica (-9 posto) i Francuska sa 6.000 jedinica (-13 posto).

U međuvremenu, u Americi, Sjedinjene Američke Države zabilježile su više od 37.000 instaliranih novih jedinica (-5 posto), a sljedeća najveća tržišta bila su Meksiko s gotovo 6.000 (-3 posto) i Kanada s više od 4.000 (+37 posto).

Prema IFR-u, Kina, Japan, SAD, Republika Koreja i Njemačka zajedno su činile 79 posto globalnih instalacija robota u 2023. (420.000 jedinica). Diljem svijeta, glavne industrije kupaca za industrijsku robotiku bile su automobilska industrija (30 posto svih novoinstaliranih robota), elektronika (27 posto novih instalacija), metalna i strojogradnja (8 posto), industrija plastike i kemijskih proizvoda (7 posto) te prehrambena industrija i industrija pića (4 posto).