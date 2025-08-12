Azija prednjači u instalacijama industrijskih robota

Azija je najveće globalno tržište za industrijsku robotiku, sa 72 posto svih novopostavljenih robota instaliranih 2023. godine, prema podacima Međunarodne federacije za robotiku (IFR)

Gorden Knezović utorak, 12. kolovoza 2025. u 05:25

Te je godine u Aziji instalirano oko 382.000 jedinica, što je pad od 5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Kina predvodi veliku većinu tržišta regije, s oko 276.000 jedinica instaliranih u zemlji 2023. godine. S više od 540.000 robota instaliranih diljem svijeta 2023. godine - što je drugi najveći broj u  povijesti  (-2 posto u odnosu na 2022. godinu) - svaki drugi robot instaliran globalno bio je u Kini te je godine. Sljedeće najveće nacionalno tržište u Aziji 2022. godine bio je Japan s više od 46.000 novoinstaliranih jedinica (-9 posto).

U Europi, drugom najvećem regionalnom tržištu, u 2023. godini instalirano je oko 92.000 novih robotskih jedinica (+8 posto). Njemačka je bila najveće europsko tržište s više od 28.000 instaliranih robota, što je porast od 7 posto u odnosu na 2022. godinu. Sljedeća najveća tržišta u regiji bila su Italija s 10.000 jedinica (-9 posto) i Francuska sa 6.000 jedinica (-13 posto).

U međuvremenu, u Americi, Sjedinjene Američke Države zabilježile su više od 37.000 instaliranih novih jedinica (-5 posto), a sljedeća najveća tržišta bila su Meksiko s gotovo 6.000 (-3 posto) i Kanada s više od 4.000 (+37 posto).

Prema IFR-u, Kina, Japan, SAD, Republika Koreja i Njemačka zajedno su činile 79 posto globalnih instalacija robota u 2023. (420.000 jedinica). Diljem svijeta, glavne industrije kupaca za industrijsku robotiku bile su  automobilska industrija  (30 posto svih novoinstaliranih robota),  elektronika  (27 posto novih instalacija), metalna i strojogradnja (8 posto), industrija plastike i kemijskih proizvoda (7 posto) te prehrambena industrija i industrija pića (4 posto).



