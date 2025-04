Kompletna povezanost uz FRITZ! Brzina, sigurnost i pametne funkcije na jednom mjestu

FRITZ! brend je jedan od vodećih u Europi kada je riječ o širokopojasnom pristupu Internetu (broadband) i digitalnim kućnim rješenjima iza kojeg stoji njemački proizvođač AVM s preko 30 godina iskustva u donošenju vrhunskih i inovativnih premium proizvoda kroz razvoj iz Berlina i europsku proizvodnju.

FRITZ! se može pohvaliti s preko 2000 osvojenih raznih nagrada, od renomiranih europskih medija (Computer Bild, Connect) do usporednih i neovisnih testova odnosno europske zajednice kupaca (EHA) koja ga je proglasila najboljim routerom 2024. godine.

Premium filozofijom "sve-u-jednom" koja kombinira inovativnu tehnologiju, sigurnost, široke funkcionalnosti i jednostavnost korištenja, FRITZ!Box uređaji postaju kompletnu komunikacijski centri dizajnirani da zadovolje potrebe modernih domova i malih poduzeća.

Temeljem projekta Router Freedom koji usvaja princip net neutrality, od siječnja prošle godine na teritoriju Europske unije omogućeno je spajanje vlastite terminalne opreme čime si svaki krajnji korisnik može priuštiti potpunu slobodu od telekom opreme i osigurati high end opremu i premium korisničko iskustvo.

Stručnjaci iz kompanije triADE PREMIUM INTERNET d.o.o., s preko 20 godina iskustva u telekom okruženju kao generalni distributer FRITZ! proizvoda za Hrvatsku, također zagovaraju inovaciju, sigurnost i korisničku orijentaciju te kroz LOW LATENCY & HIGH SPEED SHOP donose FRITZ! proizvode i dijele zajedničku viziju stvaranja dodatne vrijednosti kroz tehnološki napredak i vrhunsku podršku.

Svaki FRITZ!Box dolazi s 5 (pet) godina garancije

FRITZ!Box se razlikuje od ostalih broadband uređaja po nekoliko ključnih aspekata koji ga čine jedinstvenim na tržištu (All In One)

1. Fokus na sveobuhvatnu funkcionalnost

FRITZ!Box uređaj nije samo router već je multifunkcionalni premium uređaj koji kombinira širokopojasni modem, router, telefonsku centralu, media server, VPN server/client i Smart Home hub u jednom uređaju. Sve ove funkcionalnosti dio su inteligentnog operativnog sustava FRITZ!OS te su potpuno besplatne za korištenje te nisu uobičajene kod konkurentskih uređaja. Potpuno besplatno dostupna su automatska ažuriranja FRITZ!OS-a svim budućim nadogradnjama čime se osigurava savršen balans između uzbudljivih značajki i jednostavnog korištenja

FRITZ!Box je pionir u implementaciji najnovijih standarda, uključujući Wi-Fi 6 i Wi-Fi 7 , uz podršku za brzine do 10 Gbit/s putem optičkih mreža i 5G tehnologije. Primjerice, modeli poput Fritz!Box 5690 Pro podržavaju do 50 pametnih uređaja (DECT ULE), ZigBee omogućuju HD telefoniju i nude Matter integraciju s online servisima poput Google i Apple iCloud

2. Napredne Wi-Fi Mesh mogućnosti

Mesh Wi-Fi tehnologija osigurava široku, optimalnu i stabilnu pokrivenost cijelog doma ili poslovnog prostora te omogućuje proširenje mreže u nekoliko koraka gdje automatski optimizira komunikaciju između uređaja pružajući neprekidnu povezanost čak i u višekatnim prostorima

Za potrebe izbjegavanja dodatnog kabliranja i osiguravanja WLAN/LAN mreža u ograničenim uvjetima, FRITZ!PowerLine podržava komunikaciju preko strujne instalacije (EoP, powerline)

podržava komunikaciju preko strujne instalacije (EoP, powerline) Prioritizacija aplikacija ili klijenata unutar lokalne mreže omogućuje optimizaciju mrežnog prometa za specifične potrebe poput igranja igara ili video poziva, iako se ne radi o žičanoj vezi (ETH)

Mogućnost konfiguracije izolirane mreže za goste (SSID), te time u potpunosti sigurnosno izolira Vama bitnu komunikaciju Vaših uređaja

Besplatna FRITZ!App WiFi za mjerenje kvalitete Wi-Fi signala i upravljanje Wi-Fi funkcionalnostima

3. Telefonske funkcije u HD kvaliteti

Integrirana DECT baza omogućuje povezivanje bežičnih telefona FRITZ!Fon , a podržava i IP telefoniju, automatsku sekretaricu te faks opcije

, a podržava i IP telefoniju, automatsku sekretaricu te faks opcije Mobilni telefoni (Android i iPhone) mogu se integrirati za upućivanje poziva preko fiksne mreže od bilo kuda (onTheGo). Zamislite kako sa bilo koje lokacije možete uputiti ili primiti poziv sa svojeg fiksnog telefona (besplatna FRITZ!App FON aplikacija)

aplikacija) Kontrola Smart Home funkcionalnosti preko telefona

4. Smart Home integracija

Podrška za uređaje poput pametnih utičnica, termostata ili žarulja putem DECT protokola omogućuje kontrolu kućnih uređaja kroz FRITZ!OS ili besplatnu mobilnu aplikaciju FRITZ!App Smart Home

ili besplatnu mobilnu aplikaciju Novije generacije FRITZ!Box uređaja podržavaju ZigBee protokol i nude Matter integraciju s online servisima poput Google i Apple iCloud. Time proširuju količine i mogućnosti integracije pametnih uređaja trećih stana poput Ikea, Sonos, SmartThings i sl. dok je za starije generacije FRITZ!Box uređaja dostupan FRITZ!SmartGateway

5. Sigurnost i udaljeni pristup kao ključni dio filozofije

FRITZ!Box podržava provjereni IPSec standard i moderni WireGuard protokol za sigurno povezivanje putem VPN-a. IPSec omogućuje povezivanje s poslovnim VPN-ovima, dok WireGuard pruža jednostavno i brzo postavljanje VPN veze

standard i moderni protokol za sigurno povezivanje putem VPN-a. IPSec omogućuje povezivanje s poslovnim VPN-ovima, dok WireGuard pruža jednostavno i brzo postavljanje VPN veze Besplatna MyFRITZ! usluga pruža siguran udaljeni pristup mreži putem VPN-a

usluga pruža siguran udaljeni pristup mreži putem VPN-a Za pristup je osiguran i besplatan dinamički DNS servis MyFRITZ!Net

Napredni StateFull Firewall i WPA3 enkripcija osiguravaju mrežu od prijetnji

i WPA3 enkripcija osiguravaju mrežu od prijetnji Redovita besplatna ažuriranja i sigurnosne zakrpe FRITZ!OS sustava osiguravaju visoku razinu sigurnosti i dodavanje novih funkcionalnosti, primjerice samo verzija FRITZ!OS 8 donosi više od šezdeset nadogradnji i poboljšanja

sustava osiguravaju visoku razinu sigurnosti i dodavanje novih funkcionalnosti, primjerice samo verzija FRITZ!OS 8 donosi više od šezdeset nadogradnji i poboljšanja Roditeljska kontrola (parental controls) omogućuje vremensko ograničenje korištenja Interneta po uređaju ili profilu uz mogućnost individualnog ograničenja po danima. Ograničite ili dozvolite pristup na samo određeni web sadržaj ili mrežnu aplikaciju

Besplatna MyFRITZ!App za potpunu FRITZ!Box kontrolu

6. Media server i NAS funkcije

Ugrađeni media server omogućuje stremanje multimedijskog sadržaja na televizore, zvučnike ili pametne telefone unutar kućne mreže čime FRITZ!Box postaje i centralni dio multimedije vašeg doma ili ureda

omogućuje stremanje multimedijskog sadržaja na televizore, zvučnike ili pametne telefone unutar kućne mreže čime FRITZ!Box postaje i centralni dio multimedije vašeg doma ili ureda FRITZ!Box može djelovati kao NAS (Network Attached Storage) uređaj za pohranu podataka, omogućujući dijeljenje datoteka unutar mreže ili putem Interneta. Također podržava streaming glazbe, videozapisa i fotografija na povezane uređaje putem DLNA/UPnP standarda

7. Jednostavnost korištenja

Fritz!OS , operativni sustav odnosno genijalac koji se pokreće u pozadini FRITZ!Box uređaja, poznat je po intuitivnom sučelju koje korisnicima omogućuje lako podešavanje mreže, roditeljsku kontrolu ili konfiguraciju gostujuće mreže

, operativni sustav odnosno koji se pokreće u pozadini FRITZ!Box uređaja, poznat je po intuitivnom sučelju koje korisnicima omogućuje lako podešavanje mreže, roditeljsku kontrolu ili konfiguraciju gostujuće mreže Uređaj se može brzo i jednostavno postaviti putem web-sučelja ili mobilne aplikacije, a čak su dostupne i funkcije poput QR kodova za brzu konfiguraciju

Prilagođen je korisnicima svih razina tehničkog znanja

FRITZ!Box modeli prilagođeni su i tehnički potkovanim korisnicima, koji žele detaljnu kontrolu nad mrežom, ali i onima koji traže jednostavna rješenja. Iako su FRITZ! uređaji često bogatiji funkcijama od konkurencije, uz pet godina garancije, njihova cijena ostaje relativno pristupačna u usporedbi s konkurentima koji nude manje sveobuhvatne mogućnosti. Zapravo, FRITZ! nudi za “svakog po nešto“ dok to sve dolazi u jednom paketu uz jednokratnu naknadu (usporedbu svih FRITZ! modela pronađite na sljedećoj poveznici).

Noviteti iz FRITZ! proizvodnje, već u Hrvatskoj! Noviteti iz FRITZ! linije za 2025. godinu fokusirani su na ultra-brze optičke veze, najnovije Wi-Fi standarde i fleksibilna rješenja za pametne domove.

FRITZ!Box 5690 Pro – vrhunski uređaj za optičke veze – flagship, best in class

FRITZ!Box 5690 Pro je vrhunski router koji također kombinira podršku za optičke i DSL veze, pružajući maksimalne performanse za kućne mreže i pametne domove. Opremljen je najnovijom Wi-Fi 7 tehnologijom, koja omogućuje tri-band povezivanje s ukupnom propusnošću do 18,490 Mbit/s, uključujući novi nezasićeni 6 GHz frekvencijski pojas za ultra-brze i stabilne veze gdje funkcije poput Multi-Link Operation (MLO) omogućuju simultani prijenos podataka na više pojaseva, dok punctured mode smanjuje smetnje u mreži. Uređaj podržava Zigbee 3.0 i DECT ULE standarde, omogućujući jednostavno povezivanje pametnih uređaja trećih strana te dolazi s USB 3.1 priključkom koji omogućuje povezivanje vanjskih diskova za FRITZ!NAS funkcionalnost gdje brzina prijenosa doseže čak 100 Mbit/s, omogućujući dijeljenje velikih datoteka unutar mreže. Radi bez ventilatora, što ga čini potpuno tihim tijekom rada. Iako potrošnja energije u stanju mirovanja iznosi oko 13 W, optimizacija postavki može smanjiti potrošnju tijekom svakodnevnog korištenja.

PRIMJENA: High-End beskompromisno All In ONE rješenje za ured ili dom.

FRITZ!Box 7690 – vrhunski xDSL router – Best value for money, 7590 successor

FRITZ!Box 7690, lansiran u lipnju 2024., dizajniran je za korisnike koji traže maksimalne performanse na DSL mrežama. Opremljen je dual-band Wi-Fi 7 tehnologijom koja osigurava dvostruko bolje performanse s brzinama do 5.76 Gbit/s na 5 GHz i do 1.376 Gbit/s na 2.4 GHz. Ovaj uređaj podržava Zigbee i DECT ULE standarde za integraciju pametnih uređaja te nudi bogate opcije povezivanja s dva LAN/WAN porta (2.5 Gbit/s), čime je spreman za korištenje i na budućoj optičkoj instalaciju, te dodatnim USB priključkom za pohranu ili mobilne dongle uređaje.

PRIMJENA: Najnoviji DSL flagship model, nasljednik najbolje ocijenjenog i najbolje prodavanog FRITZ!Box modela 7590 i 7590 AX, najveća vrijednost za uloženo (“best value for money“).

FRITZ!Box 6860 5G – mobilni internet nove generacije

FRITZ!Box 6860 5G omogućuje brz pristup internetu putem mobilne mreže, kombinirajući Wi-Fi hotspot i funkcije telefonije. Zahvaljujući modernoj 5G tehnologiji i robusnom dizajnu, uređaj se može koristiti i u zatvorenom prostoru i na otvorenom. Podržava 5G (NSA, SA) i LTE standarde te postiže brzine prijenosa podataka do 1.3 Gbit/s.

Njegov snažan Mesh Wi-Fi, kompatibilan s Wi-Fi 6 standardom, omogućuje distribuciju podataka unutar doma, dok ugrađena DECT bazna stanica podržava telefoniju i aplikacije za pametni dom. Zahvaljujući kompaktnom kućištu i napajanju putem Power over Ethernet (PoE), uređaj se može fleksibilno postaviti bilo gdje – na zid, prozor ili čak na vanjske lokacije, a može funkcionirati i kao rezervno rješenje za nestabilne fiksne veze kada se koristi u kombinaciji s drugim FRITZ!Box uređajem.

PRIMJENA: Idealno za Internet pristup s vrhunskim Wi-Fi gdje god se nalazili npr. ruralna područja, kampiranje, vikendica i sl.

Noviteti iz FRITZ! proizvodnje, u najavi Na Mobile World Congressu (MWC) 2025, AVM je predstavio niz inovativnih proizvoda koji unapređuju kućne mreže uz svoj slogan “FRITZ! Connects”.

FRITZ!Repeater 2700 i FRITZ!Repeater 1700 – Wi-Fi 7 proširenja

Novi FRITZ!Repeater modeli koji podržavaju Wi-Fi 7 standard te poboljšavaju latenciju, brzinu i propusnost mreže čak i u kompleksnim stanovima ili višekatnim zgradama.

Dolaze kao Dual-band Wi-Fi 7, FRITZ!Repeater 2700 kao 4 x 4 (5 GHz) i 2 x 2 (2.4 GHz) te jednim 2,5 Gbit/s LAN portom, dok FRITZ!Repeater 1700 dolazi s jednim 1 Gbit/s LAN portom te kao 2x2 na oba pojasa (2.4 / 5 GHz).

PRIMJENA: Savršena kombinacija uz nove Wi-Fi 7 FRITZ!Box modele.

FRITZ!Mesh Set 4200 – kompletno Mesh Wi-Fi rješenje kao „isp add-on“

FRITZ!Mesh Set 4200 je snažno Mesh Wi-Fi rješenje koje pruža vrhunsku pokrivenost i stabilnu povezanost u cijelom domu. Set dolazi u konfiguracijama s dva ili tri FRITZ!Repeater 3000 AX uređaja, koji su opremljeni najnovijom tehnologijom za optimalne performanse (inteligentno korištenje tri radio jedinice (4 x 4 za 2 x 5 GHz i 1 x 2.4 GHz) te 2 x 1 Gbit/s LAN port).

Ovaj set donosi revoluciju u spajanju s obzirom kako se prvi FRITZ!Repeater 3000 AX može povezati s postojećim ONT uređajem (Optical Network Terminal) putem LAN kabela da radi kao router i Mesh Master, dok ostali FRITZ!Repeateri postaju Mesh Repeaters te automatski preuzimaju naziv Wi-Fi mreže, ključ za Wi-Fi i ostale postavke od Mesh Mastera.

PRIMJENA: Savršeno i jednostavno Plug&Play rješenje za Wi-Fi proširenje, idealno za apartmane i male urede ukoliko se radi isključivo o korištenju Internet usluge.