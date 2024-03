Jeste li spremni za AI i eksploziju podataka?

Dok su mnoge tvrtke poduzele migraciju svoju podatkovnih sustava u oblak, nove točke generiranja podataka – poput brzog rasta usvajanja umjetne inteligencije– zajedno sa sigurnosnim zahtjevima i zahtjevima usklađenosti intenzivirale su stvaranje i obradu podataka na rubu. Taj rast podataka donosi značajan pomak u načinu na koji se podaci stvaraju, obrađuju, pohranjuju i razmjenjuju.

Problemi naslijeđene arhitekture

Kako stvaranje i korištenje podataka raste, razvijaju se nove aplikacije i usluge, a s povećanjem količine podataka njihovo pomicanje odnosno kopiranje ili migracija, pa i bilo kakva obrada, postaje sve teže – fenomen koji je poznat kao „gravitacija podataka“. Kako se gravitacija podataka povećava, posebnu pozornost treba posvetiti tome kako se infrastruktura i skupovi podataka postavljaju i povezuju. Današnje IT arhitekture uglavnom ne posvećuju dovoljno pažnje gravitaciji podataka.

Brzo stvaranje podataka i rastuće potrebe za kapacitetom pohrane i obrade stavljaju ogroman pritisak na postojeće poslužitelje i aplikacije. Kako količine podataka brzo rastu, više nije moguće podržavati postojeće tokove aplikacija na učinkovit način. Troškovi transporta i sve veća latencija povezana s većim protokom podataka i AI-intenzivnim tokovima te centraliziranom pohranom podataka čine naslijeđene arhitekture neodrživim.

Potrebna je nova arhitektura za prevladavanje izazova infrastrukture s razmjenom podataka i rastom platforme. Arhitekture spremne za podatke i umjetnu inteligenciju moraju biti distribuirane, usmjerene na podatke i hibridne. To preokreće tok prometa, iskorištava međusobno povezivanje i dovodi oblake i korisnike do podataka, kako bi se integrirali privatni i javni izvori podataka. Strategija koja uključuje ove elemente učinit će vaše poslovanje spremnim za AI i enormne količine podataka.

Poduzeća trebaju služiti klijentima, partnerima i zaposlenicima kroz sve kanale, poslovne funkcije i točke poslovne prisutnosti. Ovo prisiljava IT odjele da implementiraju distribuiranu infrastrukturu koja uklanja barijere gravitacije podataka kako bi se prilagodili tijekovima rada koji su intenzivni s podacima i umjetnom inteligencijom, a razlikuju se ovisno o potrebama sudionika, aplikacija, informacija i lokacija

iStock

Optimizacija za učinkovito upravljanje podacima

Tvrtke koje kombiniraju ovu strategiju s metodologijom Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) mogu optimizirati razmjenu podataka, omogućujući distribuirane tijekove rada na globalnim točkama prisutnosti. Današnji poslovni i tehnološki lideri zahtijevaju poslovnu platformu koja radi sveprisutno i na zahtjev, pojačanu inteligencijom u stvarnom vremenu kako bi najbolje služila klijentima, partnerima i zaposlenicima putem digitalno omogućenih interakcija u svim kanalima, poslovnim funkcijama i točkama prisutnosti.

Do 2027. više od 75% tvrtki s popisa Fortune 1000 imat će formaliziranu organizaciju infrastrukturne platforme, u odnosu na manje od 20% 2023., kako bi podržale svoje digitalne strategije, navodi se u istraživanju Modernizing Infrastructure Platforms and Operating Models in Support of Digital Foundations tvrtke Gartner. PDx® rješenja tvrtke Digital Realty omogućuju kolokaciju i interkonekciju temelja digitalne infrastrukture kako biste uspostavili lokalne centre za razmjenu podataka tamo gdje vam je to najviše potrebno.

Tipično je imati više postavljenih lokacija u više zona kako bi podržali zahtjeve podataka i AI-intenzivna radna opterećenja. Kada se implementira na unificiranoj globalnoj platformi za data centre PlatformDIGITAL®, PDx® metodologija omogućuje podatke i arhitekturu spremnu za AI lokalno, u zonama u kojima poslujete globalno.

Da biste saznali više posjetite https://www.digitalrealty.com/resources/white-papers/data-ai-ready i besplatno preuzmite e-book koji objašnjava kako prilagoditi vašu digitalnu strategiju rapidno uvećavajućim količinama podataka.