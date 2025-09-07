Microsoft otvara trezor: Objavljen izvorni kod za 6502 BASIC, na kojem je radio i Bill Gates

Povijesni programski jezik, ključan za računala poput Commodore 64 i Apple II, sada je dostupan svima pod MIT licencom. Sadrži 6.955 linija koda, a možete potražiti i skrivena "uskrsna jaja" Billa Gatesa

Mreža nedjelja, 7. rujna 2025. u 18:53
Altair 880 📷 Michael Holley (Wikipedia)
Altair 880 Michael Holley (Wikipedia)

Microsoft je napravio povijesni korak za sve zaljubljenike u tehnologiju, povjesničare računalstva i retro-entuzijaste, službeno objavivši izvorni kod za svoj legendarni 6502 BASIC interpreter. Gotovo pola stoljeća nakon što je napisan, kod koji je pokretao milijune prvih osobnih računala i naučio programirati čitavu jednu generaciju, sada je po prvi put dostupan svima na uvid, proučavanje i modificiranje. Ovo nije samo čin transparentnosti, već i duboki naklon eri koja je postavila temelje modernog računalstva.

Softver, koji se sastoji od 6.955 linija čistog asemblerskog koda, objavljen je na Microsoftovom GitHub repozitoriju pod permisivnom MIT licencom. To znači da ga bilo tko može slobodno preuzeti, mijenjati, dijeliti, pa čak i koristiti u komercijalne svrhe. Riječ je o digitalnom artefaktu neprocjenjive vrijednosti koji nam daje izravan uvid u genijalnost i ograničenja ranog softverskog inženjerstva.

Putovanje kroz vrijeme do 1976.

Priča o Microsoft BASIC-u započinje 1975. godine, kada su Bill Gates i Paul Allen stvorili prvi proizvod tvrtke – BASIC interpreter za računalo Altair 8800, koje je koristilo Intelov 8080 procesor. Uspjeh tog projekta potaknuo ih je na prilagodbu koda za druge popularne 8-bitne procesore. Već 1976. godine, Bill Gates i Ric Weiland, drugi zaposlenik Microsofta, dovršili su port za iznimno utjecajan MOS 6502 mikroprocesor.

Upravo je taj procesor bio srce nekih od najpoznatijih računala svih vremena: Apple II, Atari 2600, Nintendo Entertainment System (NES) te cijele Commodoreove 8-bitne serije. Ključni trenutak dogodio se 1977. godine kada je Commodore licencirao Microsoftov 6502 BASIC za jednokratnu naknadu od 25.000 USD. Iako se danas ta svota čini skromnom, ta je odluka postavila Microsoftov softver u središte Commodore PET-a, a kasnije i masovno popularnih VIC-20 te Commodore 64, najprodavanijeg modela računala u povijesti. Milijuni korisnika svoje su prve programerske korake napravili upisujući legendarne linije:

10 PRINT "HELLO" 20 GOTO 10

Ista kodna baza, uz manje prilagodbe, postala je i temelj za Applesoft BASIC, koji je dolazio s računalima Apple II, čime je Microsoftov utjecaj zacementiran na obje strane ranog tržišta osobnih računala.

Verzija 1.1 i skrivene poruke Billa Gatesa

Verzija koda koju je Microsoft sada objavio nosi oznaku 1.1 i datira iz 1978. godine. Ona nije samo puki preslik originala, već sadrži i važno poboljšanje – ispravke u sustavu za prikupljanje "smeća" (garbage collector), ključnom za efikasno upravljanje ograničenom memorijom tadašnjih sustava. Te su ispravke implementirane u suradnji s Commodoreovim inženjerom Johnom Feagansom, koji je osobno otputovao u urede Microsofta kako bi s Gatesom riješio problem. Upravo je ta verzija isporučena kao "BASIC V2" na Commodore PET računalima.

Osim tehničkih detalja, izvorni kod krije i nekoliko zabavnih tajni, poznatih kao "uskrsna jaja", koje je osobno ostavio Bill Gates. Među njima su zagonetne labele STORDO i STORD0, čije je postojanje kao šale Gates potvrdio 2010. godine. Još poznatija je naredba WAIT 6502,1, koja bi na Commodore PET računalu s BASIC V2 interpreterom uzrokovala ispisivanje skrivenog zaštitnog znaka – riječi "MICROSOFT!" na ekranu. Ovi detalji daju ljudsku notu kodu i svjedoče o zaigranom duhu pionira softverske industrije.

Ova objava nadovezuje se na raniju Microsoftovu inicijativu iz 2020. godine, kada je otvoren kod GW-BASIC-a, izravnog potomka ove linije koji je bio ključan za IBM PC i MS-DOS eru. Evolucija se nastavila kroz QBASIC i kasnije Visual Basic, koji je i danas podržan programski jezik. Objavljivanjem 6502 BASIC-a, Microsoft ne samo da odaje počast vlastitim korijenima, već i priznaje desetljeća truda retro-računalne zajednice, muzeja i entuzijasta koji su neslužbeno čuvali, proučavali i rekonstruirali ovaj kod. Sada, po prvi put, ovaj temeljni dio softverske povijesti uistinu je slobodan i dostupan svima za istraživanje, učenje i inspiraciju.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi