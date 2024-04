Prestaje proizvodnja legendarnog čipa Z80

Proizvodnja pojedinih modela procesora Z80 - čipa koji je pomogao pokrenuti PC boom 1980-ih godina - prestat će u lipnju 2024. nakon 48 godina, objavljeno je na web stranici Ziloga.



Za prestanak proizvodnje kriv je jedan od dobavljača wafera, koji je obustavio podršku za Z80 i druge linije proizvoda.



To je loša vijest za bilo koga tko treba rezervne dijelove za originalni Game Boy. Zilog će primati narudžbe za uređaj do 14. lipnja 2024. Nakon toga više neće proizvoditi komponente iz asortimana ZC8400.



Čini se kako će nastaviti proizvoditi modele Z180 i eZ80.



Z80 je debitirao 1976. godine, sa 4-mikronskom tehnologijom proizvodnje. Brojne moderne procesore proizvodi se 4-nanometarskom tehnologijom, što znači kako su elementi ugrađeni u njih tisuću puta manji od onih u Z80.



Izvorni Z80 imao je samo 8.500 tranzistora i radio je na 2,5 Mhz. Uspjehu je pomoglo to što je bio kompatibilan s Intelovim procesorom 8080 i prodavao se po nižoj cijeni.



Serija Sinclair ZX vjerojatno je najpoznatija među uređajima koji su koristili Z80. Mnogima među nama omogućila je prvi susret s osobnim računalima.



Čip je također pronašao svoj put u arkadne igre poput Pac Mana i rane Rolandove sintisajzere.



Ali, nisu se mogli nositi s Intelom, pa su se do '90-tih godina prošlog stoljeća prebacili na mikrokontrolere. Nove modele Z80 izbacivali su sve do 2016. godine, a bio je korišten u kalkulatorima kao što je TI-84 Plus CE.