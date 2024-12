Preminuli osnivač Panasonica vraća se uz pomoć umjetne inteligencije

Panasonic - osnovan 1918. kao Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works - stvorio je digitalnu inačicu svog osnivača, Kōnosukea Matsushite, temeljenu na umjetnoj inteligenciji.



Matsushita je umro 1989. U Panasonicu ističu kako je broj ljudi koje je on osobno obučavao u padu, zbog čega su posegnuli za umjetnom inteligencijom kako bi zaposlenicima prenijeli njegovu filozofiju upravljanja.



Umjetna inteligencija je obučena uz pomoć 3.000 snimaka s Matsushitom, kao i dokumenata, predavanja i intervjua koji su ostali iza njega. Tu su građu digitalizirali u Panasonicovom institutu Peace and Happiness through Prosperity, kojeg je Matsushita osnovao. U razvoju digitalnog lika koji bi oponašao osnivačev stil razmišljanja i govora surađivali su i s institutom Matsuo sa Sveučilišta u Tokiju.



"Nadamo se kako će nam razvoj generativne umjetne inteligencije omogućiti dosad nedostupna interdisciplinarna istraživanja i korištenje inovativnih metoda", poručili su iz Panasonica.



Matsushita je stekao status legende u Japanu. Često ga se naziva "bogom upravljanja". Cijenjen je zbog svoje filozofije vodstva i uloge u transformaciji tvrtke koju je osnovao - koja je započela prodajom lampi - u globalnu moćnu tvrtku.