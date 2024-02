Kvantna fizika studira se na prirodoslovnim fakultetima, na temeljnim znanostima fizike i matematike, no put od znanstvene spoznaje do uporabljivog kvantnog uređaja vodi preko primijenjenih tehničkih znanosti. Mogli bismo ići i dalje, pa taj tehnički sustav uklopiti u gospodarstvo, sociologiju, medicinu, filozofiju, promet, obranu, politiku… za sve se to može školovati, no ostavit ćemo naglasak na tehničkim znanostima. Treba li već na početku zaranjati u dubine kvantne fizike, ili se propinjati prema posljedicama koje će one izazvati u društvu? Iskreno, baš i ne. Mnogo je primjera kad su dobro odabrani profili stručnjaka sasvim dovoljni za održavanje složenih sustava, a na toj će razini vjerojatno velika većina IT stručnjaka pronaći svoju profesionalnu nišu.