I Samsung najavio ulazak na tržište pametnih prstenova

Dosadašnji razvoj pametnih prstenova uglavnom se vezuje za proizvode finske tvrtke Oura, osnovana u Ouluu u Finskoj 2013. godine, Tvrtka je bila pionir pametnih prstenova. Njihov prvi prsten objavljen je 2015. godine, a Gen3 model lansiran je 2021. godine. U ožujku 2022. Oura je objavila da je prodala više od milijun prstenova. Do sada nisu imali ozbiljniju konkurenciju, no izgleda da je to vrijeme prošlo. Analitičari navode kako je kombinacija niza razloga učinila Samsung i Apple do sada suzdržanim pridružiti se tržištu pametnog prstena. Kao prvi razlog vjeruje se kako bi im novi nosivi uređaj umanjili prodaju njihovih pametnih satova, usto i sama složenost potrebe za dimenzioniranjem prstenja prema pojedinačnim korisnicima, odnosno njihovim prstima bila im je upitna jer bi na tržištu morali ponuditi brojne modele. Ono što ide u prilog ulasku Samsunga i Applea na tržište pametnih prstenja je, kako navode analitičari, što prsten može učitavati izravno iz arterija u prstu, dok se nosivi uređaji na zapešću nalaze na vrhu zapešća, dalje od arterija na dnu zapešća, a time se s pametnim prstenom mogu dobiti bolja rješenja i prevencije dugoročnih zdravstvenih i kroničnih stanja. Prednosti pametnih prstenja rezultirali su konačno da je uz Galaxy Ring nedavno najavljen i pametni prsten iz Applea.

Praćenje spavanja i…

Pandemija covida-19 promijenila potaknula je interes potrošača za osobno zdravlje pa tako i za nosive uređaje među kojima i pametni prsten. Uslijedio je procvat prodaje nosivih proizvoda, s pametnim satovima i uređajima za praćenje fitnessa.

Oura Ring Gen3 dodao je značajne nove značajke s praćenjem temperature i kisika u krvi, što je pomoglo da se opravda kupnju. To je pomoglo transformirati proizvod iz niše za praćenje spavanja u sveobuhvatniji uređaj za praćenje više parametara zdravlja. Posebno je atraktivan za korisnike koji radije ne bi nosili pametni sat 24/7, kada prate spavanje.

Oura

Mnoštvo patenata

Oura je inače prikupila impresivan portfelj intelektualnog vlasništva za hardver i softver povezan s dizajnom pametnog prstena. Nedavno je objavila da ima 100 odobrenih patenata, 270 neriješenih patentnih prijava i više od 130 registriranih zaštitnih znakova. Oura je svojem pametnom prstenu 2023. godine dodala novu značajke pod nazivom Daytime Stress. Sposobnost donosi procjenu korisnikove otpornosti sposobnost na "fiziološki stres" prateći ga tijekom dana kao i praćenje oporavka od stresa tijekom razdoblja od 24 sata. To je, pokazalo se, korisnicima bila jako zanimljiva metrika. Daljnje dodavanje sposobnosti pametnom prestanu bit će idućih godina posebno zanimljivo.

Interaktivnost

Rad na mogućnostima pametnog prestena Oura jasno je i iz skoro svakodnevnih nadogradnji povezane aplikacije, Oura očito je snažno usredotočen na pružanje interaktivnog iskustva korisnicima, prije svega preporuka kako poboljšati svoje fizičke i zdravstvene pokazatelje.

Oura posebnu pozornost posvećuje zdravlju žena. Djelomično je to postignuto udruživanjem sa uslugama kao što je Natural Cycles, koji pomaže ženama da bolje razumiju i preuzmu kontrolu nad svojom plodnošću te izbjegnu uobičajene nuspojave hormonske kontrole rađanja.