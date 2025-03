LuGRE potvrdio mogućnost GNSS-a na Mjesecu

LuGRE je postao prva tehnološka demonstracija za otkrivanje i praćenje navigacijskih signala sa Zemlje na površini Mjeseca.

Uspjeh LuGRE-a u Mjesečevoj orbiti i na površini Zemljinog prirodnog satelita potvrđuje da se signali iz Globalnog satelitskog navigacijskog sustava (GNSS) mogu primati i koristiti na Mjesecu. To bi otkriće moglo omogućiti budućim misijama, uključujući NASA-in program Artemis, da autonomno odrede njihov položaj, brzinu i vrijeme s većom točnošću. Također postavlja temelje za naprednije navigacijske sustave na Mjesecu i Marsu.

Blue Ghost na Mjesecu, umjetnički prikaz NASA/Dave Ryan

Na Zemlji koristimo GNSS signale za navigaciju u svemu, od pametnih telefona do zrakoplova. Korištenje te navigacije na Zemlji postaje sve problematičnije zbog mogućnosti ometanja te tehnologije što može dovesti do nesagledivih štetnih posljedica. No, LuGRE pokazuje da možemo uspješno dobiti i pratiti GNSS signale na Mjesecu. To je vrlo važno saznanje za mogućnost lunarne navigacije za sve buduće svemirske misije.

Put do povijesne prekretnice započeo je 2. ožujka kada je lunarni lender Blue Ghost tvrtke Firefly Aerospace sletio na Mjesec i isporučio LuGRE, jedan od 10 NASA-inih tereta namijenjenih unaprjeđenju lunarne znanosti. Ubrzo nakon slijetanja, operateri LuGRE tereta u NASA-inom centru za svemirske letove Goddard u Greenbeltu, Maryland, počeli su provoditi svoju prvu znanstvenu operaciju na površini Mjeseca.

Uz pristizanje podataka prijemnika, iščekivanje se pojačalo. Može li misija na Mjesecu dobiti i pratiti signale iz dviju GNSS konstelacija, GPS- a i Galilea, i koristiti te signale za navigaciju na površini Mjeseca?

LuGRE u NASA-inoj čistoj sobi NASA

Zatim je, u 2 ujutro po istočnom vremenu 3. ožujka, bilo službeno: LuGRE je po prvi put u povijesti uhvatio i pratio signale na mjesečevoj površini i postigao navigacijski popravak - otprilike 326.000 km od Zemlje.

Sada kada je Blue Ghost na Mjesecu, misija će raditi 14 dana pružajući NASA-i i Talijanskoj svemirskoj agenciji priliku za prikupljanje podataka u gotovo neprekidnom načinu rada, što dovodi do dodatnih GNSS prekretnica. Uz to rekordno postignuće, LuGRE je prva talijanska svemirska agencija koja je razvila hardver na Mjesecu, što je prekretnica za organizaciju.

testiranje uređaja LuGRE na vibracije NASA

Obaranje rekorda izvan Zemljine orbite

Korisni teret LuGRE također je oborio GNSS rekorde na svom putovanju do Mjeseca. LuGRE je 21. siječnja nadmašio akviziciju GNSS signala najveće visine ikad zabilježenu na 338.000 km od Zemlje, rekord koji je ranije držala NASA-ina Magnetospheric Multiscale Mission. Njegov visinski rekord nastavio se penjati kad je LuGRE 20. veljače stigao u Mjesečevu orbitu - 391.000 km od Zemlje. To znači da bi se misije u cislunarnom svemiru, području svemira između Zemlje i Mjeseca, također mogle oslanjati na GNSS signale za navigacijske popravke.

Umjetnički koncept korisnog tereta LuGRE na Blue Ghostu i njegova tri glavna zapisa u tranzitu do Mjeseca, u lunarnoj orbiti i na površini Mjeseca NASA/Dave Ryan

Tradicionalno, NASA-ini inženjeri prate svemirske letjelice korištenjem kombinacije mjerenja, uključujući ugrađene senzore i signale sa zemaljskih stanica za praćenje. Korisni teret LuGRE-a pokazuje da korištenje GNSS signala za navigaciju može smanjiti oslanjanje na ljudske operatere jer te signale svemirska letjelica može uhvatiti i koristiti autonomno, čak i na udaljenosti od Mjeseca.

Eksperiment Lunarnog GNSS prijamnika (LuGRE) je revolucionarna demonstracija navigacijske tehnologije razvijena kroz suradnju između NASA-inog Goddard Space Flight Centra, Talijanske svemirske agencije (ASI), Qascoma i Politecnico di Torino. Nadgledan i financiran od strane NASA-inog programa za svemirske komunikacije i navigaciju (SCaN), LuGRE je odabran kao jedan od 10 istraživačkih i tehnoloških tereta koje je na Mjesec isporučio Firefly Aerospace Inc. kao dio NASA-ine inicijative Commercial Lunar Payload Services (CLPS).