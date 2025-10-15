Uspješno testiran prototip hardvera za WI-Fi 8

U TP-Linku tvrde kako su validirali signal za Wi-Fi 8 (802.11 bn) i mogućnosti prijenosa podataka, dokazujući njegovu održivost za buduće potrošačke proizvode.

Mreža srijeda, 15. listopada 2025. u 06:15
📷 TechieTech Tech (Unsplash)
TechieTech Tech (Unsplash)

Iako je uvođenje Wi-Fi-ja 7 tek započelo, TP-Link već napreduje prema sljedećoj generaciji povezivosti. Objavili su kako su uspješno testirali rani prototip hardvera za Wi-Fi 8 hardvera.

Tvrde kako su validirali signal za Wi-Fi 8 (802.11 bn) i mogućnosti prijenosa podataka, dokazujući njegovu održivost za buduće potrošačke proizvode. Prototip hardvera razvijen je kroz zajedničko industrijsko partnerstvo. Potrošački uređaji biti trebali biti dostupni prije ratifikacije standarda, za koju Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) očekuje kako će biti dovršena do 2028. godine.

Qualcomm objašnjava kako Wi-Fi 8 ima za cilj održati uređaje online i stabilnima, a ne juriti za većim brzinama. Poput svog prethodnika, koristit će frekvencijske pojaseve od 2,4, 5 i 6 GHz, s teoretskom maksimalnom propusnošću kanala od 320 MHz i vršnom brzinom prijenosa podataka od 23 Gbps. 

Cilj je poboljšati performanse u stvarnom svijetu i pouzdanost veze, naročito u okruženjima sa slabim signalom ili pod velikim opterećenjem mreže, gdje sve veći broj uređaja dijeli istu vezu. 

Wi-Fi 8 teoretski može upravljati s više uređaja odjednom i smanjiti kašnjenje kada su postavljeni dalje od routera ili se kreću po kući. To bi trebalo korisnicima pružiti glatkije iskustvo igranja i streaminga te spriječiti zamrzavanje, prekide i pojavu "robotskog glasa" tijekom videopoziva.

