Kome će pripasti dio spektra 6 Ghz u Europi?

U Europi se zahuktava svađa oko dijela bežičnog spektra od 6 GHz, između onih koji smatraju kako bi trebao biti licenciran za korištenje mobilnih mreža i drugih koji ga žele rezerviratiza Wi-Fi.

Mreža utorak, 11. studenog 2025. u 06:15
📷 wd toro🇲🇨 (Pexels)
wd toro🇲🇨 (Pexels)

Wi-Fi Alliance i Dynamic Spectrum Alliance (DSA) objavili su otvorena pisma upućena ministrima za digitalnu sigurnost Europske unije. Brine ih to što bi gornji pojas od 6 GHz (6425 do 7125 MHz) mogao biti zabranjen za mreže Wi-Fi-ja u Uniji.

Srž problema je u tome što noviji Wi-Fi standardi poput Wi-Fi 6E i Wi-Fi 7 mogu koristiti frekvencije u cijelom pojasu od 6 GHz. No, mobilni operateri također žele taj pojas za mrežne usluge 5G i 6G.

Grupa za politiku radio spektra (RSPG) Europske komisije trenutno istražuje načine dijeljenja gornjeg pojasa od 6 GHz između tehnologija oslobođenih od licence kao što su Wi-Fi i mobilne mreže. Donji dio pojasa već je oslobođen licence. Međutim, njemačka vlada možda je promijenila svoj stav u korist mobilnih mreža, što bi potencijalno moglo utjecati na odluku RSPG-a.

Wi-Fi Alliance i DSA su uvjereni kako bi to "ozbiljno narušilo digitalni razvoj Europe". Iza DSA stoje američki tehnološki divovi kao što su Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Broadcom i Cisco. "Mobilna industrija traži ekskluzivnu upotrebu cijelog gornjeg pojasa od 6 GHz za mobilne usluge, tvrdeći kako bi to ojačalo digitalni suverenitet Europe", naveli su u otvorenom pismu. 

Mobilna industrija tvrdi kako bi gornje frekvencije od 6 GHz trebale biti dostupne za povećanje kapaciteta ćelijskih mreža kada se trenutna propusnost iscrpi. Ima podršku Međunarodne telekomunikacijske unije, koja je na Svjetskoj radio konferenciji 2023. godine namijenila gornji pojas od 6 GHz za mobilne usluge.

Međutim, američki telekomunikacijski regulator FCC rezervirao je cijeli pojas od 6 GHz za Wi-Fi i druge nelicencirane operacije još 2020. godine. Budući smjer kretanja mogao bi biti određen na sljedećem sastanku RSPG-a 12. studenog, a konačna odluka pasti iza srpnja 2027.



