iPhone 15 Pro Max najprodavaniji pametni telefon u H1 2024

iPhone 15 Pro Max serija zauzima prvo mjesto drugo poilugodište zaredom nakon što je iPhonea 14 Pro Max bio najprodavaniji pametni telefon u prvoj polovici 2023. godine (H1 2023).

Dugogodišnje liderstvo

Standardni iPhone 15 rangiran je iza 15 Pro Maxa kao drugi najpopularniji telefon u H1 2024, sa 17,8 milijuna isporuka, dok iPhone 15 Pro drži četvrto mjesto sa 16,9 milijuna. iPhone 15 Plus je, međutim, najmanje popularan model u seriji, sa samo 3,7 milijuna isporuka što ga stavlja na 28. mjesto u svijetu.

S najnovijim iPhoneima serije 16 koji se lansiraju 20. rujna, očekuje se da će se taj liderski trend nastaviti, a iPhone 16 Pro Max će vjerojatno postati najpopularniji model. To je unatoč tome što su standardni 16 i 16 Plus dobili značajne nadogradnje u usporedbi sa svojim prethodnicima. Oba modela će sadržavati najnoviji A18 čipset - potpuno preskačući A17 čipset, nakon što su prethodno koristili A16 - što im omogućuje pokretanje nadolazećih Apple Intelligence AI značajki.

Samsungov rast

Treći najpopularniji telefon je Samsung Galaxy A15 sa 17,3 milijuna isporuka u H1 2024. Taj 4G telefon ostvario je značajno veće isporuke od predhodnika Samsung Galaxy A14, koji je zabilježio 12,4 milijuna isporuka u prvoj polovici 2023. godine. U međuvremenu, 5G varijanta tog telefona, Samsung Galaxy A15 5G, sedma je najpopularnija s 12,2 milijuna jedinica.

Novi Samsung S24 Ultra, lansiran 31. siječnja, peti je najpopularniji pametni telefon s 12,6 milijuna isporuka. Time je nadmašio svog prethodnika, Galaxy S23 Ultra, koji je isporučen u 9,6 milijuna jedinica u H1 2023. Uspjeh najnovije serije S24 može se pripisati tome što je Samsung prvi put uveo Galaxy AI značajke, potencijalno privlačeći prethodne korisnike serije S na nadogradnju.

Ranije verzije

Tri godine star iPhone 13 šesti je najpopularniji s 12,5 milijuna jedinica, zanimljivo je da nadmašuje iPhone 14 s 1,4 milijuna isporuka, koji je na devetom mjestu. Njegov predhodnik u srednjoj cjenovnoj klasi pametnih telefona bio je iPhone 11, koji je ostao među 10 najboljih telefona na globalnoj razini sve do ove godine, unatoč lansiranju daleke 2019. godine.

Jeftina klasa

Konačno, osmi i deseti najpopularniji telefon su ultra jeftini Xiaomi 13C i Samsung Galaxy A05. Ti su modeli vrlo slični: oba su 4G, imaju istu razlučivost zaslona, ​​početnu razinu od 4 GB RAM-a, stražnje kamere od 50 MP i 2 MP te bateriju kapaciteta 5000 mAh.