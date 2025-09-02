Europsko tržište pametnih telefona palo je za 9% u Q2 2025

Suzdržani potrošački i ekonomski izgledi i dalje ograničavaju potražnju, što Europu čini najlošijom regijom pametnih telefona u svijetu u drugom tromjesečju.

Na ljestvici dobavljača, Samsung je zadržao uvjerljivo vodstvo, unatoč padu od 10% u odnosu na prethodnu godinu na 10,3 milijuna jedinica. Njegov volumen prodaje narušen je time što Galaxy A06 nije plasiran na tržišta regulirana EU-om zbog propisa o ekodizajnu. Apple je bio drugi najveći dobavljač, s padom od 4% na 6,9 milijuna jedinica. Konzistentni rezultati serije iPhone 16 djelomično su pomogli nadoknaditi manji portfelj koji pokriva manje cjenovnih segmenata nego u drugom tromjesečju 2024. godine. Xiaomi je završio treći, s padom od 4% na 5,4 milijuna jedinica. Njegov snažan povratak u Italiju, gdje je porastao više od 50% u odnosu na prethodnu godinu, pomogao je uravnotežiti ukupno snažno okruženje potražnje. Motorola i HONOR zaokružili su prvih pet, s padom od 18% i rastom od 11% na 1,5 milijuna odnosno 0,9 milijuna jedinica.