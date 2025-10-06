Huawei prvi put nadmašio Apple po globalnom udjelu pametnih satova

Globalne isporuke pametnih satova u razdoblju od travnja do lipnja, odnosno u drugom tromjesečju (Q2 2025) porasle su za 8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na 34,4 milijuna jedinica

Prema Counterpoint Researchu, Huawei je zabilježio porast od 53% na oko 7,2 milijuna jedinica, prvi put zauzevši vodeće mjesto s 21% globalnog tržišnog udjela.

Huaweijeve cijene razlog su njihove popularnosti. Prosječna cijena njihovih pametnih satova iznosi 227 dolara, što je otprilike polovica prosječne cijene Apple satova od 413 dolara, prema Counterpoint Researchu.

Isporuke Appleovih pametnih satova pale su za 3% na 5,8 milijuna jedinica u istom razdoblju, što je sedmo tromjesečje zaredom s padom na godišnjoj razini. Appleov tržišni udio iznosio je 17% za razdoblje od travnja do lipnja.