Rusi nas pokušavaju blokirati, tvrdi WhatsApp

Rusija je počela ograničavati neke pozive putem Telegrama i WhatsAppa, optužujući platforme u stranom vlasništvu zbog toga što ne dijele informacije s policijom u slučajevima prijevare i terorizma.

WhatsApp je objavio kako Rusija pokušava blokirati njegove usluge. Obećali su nastaviti pokušavati učiniti svoje enkripcijom zaštićene usluge dostupnima za više od sto milijuna korisnika u toj državi.

Telegram je objavio kako njegovi moderatori koriste alate umjetne inteligencije za praćenje javnih dijelova platforme kako bi svakodnevno uklanjali milijune zlonamjernih poruka, uključujući pozive na sabotažu ili nasilje i prijevaru.

Rusija se već nekoliko godina sukobljava sa stranim tehnološkim platformama oko sadržaja i pohrane podataka. Spor je intenziviran nakon što je službena Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu u veljači 2022.