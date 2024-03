Nećemo se u dogledno vrijeme riješiti pretplate na aplikacije

Očekuje se da će programeri mobilnih aplikacija tijekom sljedeće godine agresivnije forsirati pretplate.



Brojke koje je RevenueCat nedavno podijelio nakon istraživanja provedenog na više od 30 tisuća aplikacija pokazuju zašto je tomu tako. Većina aplikacija, naime, bori se da dosegne 1.000 američkih dolara mjesečnog prihoda.



RevenueCat je ispitivao aplikacije koristeći svoje SDK-ove za pretplatu unutar aplikacije. Nije navedeno koje su sve aplikacije bile predmetom istraživanja, ali među njihovim klijentima su Reuters, Buffer, Goodnotes, PhotoRoom i Notion, a tvrde i kako 90 posto aplikacija s platformom za pretplatu unutar aplikacije koristi RevenueCat.



Moguće je kako njihovim izvješćem nije obuhvaćena većina od 100 najboljih aplikacija s pretplatom, piše Ars Technica.



Imajući to na umu, pogledajmo što su otkrili.

Magičnih 1.000 USD

Prema podacima RevenueCata, pretplata je donijela 6,7 milijardi američkih dolara prihoda za više od 18 tisuća programera, od 290 milijuna pretplatnika koji koriste trgovine aplikacijama App Store i Google Play.



Oko 17 posto ispitanih aplikacija zarađuje najmanje 1.000 USD, dok je aplikacija s većim prihodima još manje.



S druge strane, kad aplikacije dosegnu tisuću dolara mjesečnog prihoda, veća je vjerojatnost kako će ostvariti 2.500 USD mjesečnog prihoda (59 posto ispitivanih aplikacija). 60 posto aplikacija koje su dosegnule 2.500 USD ostvarile su 5.000 USD mjesečnog prihoda.



Uočena je snažna neravnoteža u udjelu prihoda među mobilnim pretplatničkim aplikacijama. Godinu dana nakon lansiranja pet posto najboljih aplikacija ostvaruje preko 200 puta veći prihod od onih u donjem kvartilu.



Za nove aplikacije, prosječni mjesečni prihod nakon jedne godine je malo ispod 50 USD.

Izazovi pretplate

Stoga se očekuje kako će pretplate i dalje biti primarna strategija programera. Prema podacima RevenueCata, tijekom 2023. godine objavljeno je 59 tisuća novih aplikacija temeljenih na pretplati.



Veliki je izazov ne samo to što ljude treba nagovoriti na plaćanje pretplate, već i to što to treba činiti opetovano. Udio mjesečnih pretplatnika nakon jedne godine pao je za 14 posto u odnosu na godinu prije, bez obzira na financijsku izvedbu aplikacije.



Mjesečne pretplate koje imaju srednju stopu prve obnove od preko 60 posto zadržavaju samo 36 posto izvorne serije pretplatnika do trenutka kada dođe vrijeme za treću obnovu.



Očekuje se kako će stope pretplate na mobilne aplikacije porasti tijekom sljedeće godine. Prosječna mjesečna stopa porasla je 14 posto, sa 7,05 USD na 8,01 USD.



Glavni generator porasta mogli bi biti rastući troškovi akvizicije kupaca i nastojanja da aplikacija izgleda vrhunski. Također, očekuje se kako će razvojni programeri više eksperimentirati s drugim izvorima prihoda, kao što su kupnje unutar aplikacije i affiliate marketing.