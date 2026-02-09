Južnokorejci podijelili 44 mlrd. USD u bitcoinima

Južnokorejska kripto mjenjačnica Bithumb slučajno je podijelila više od 40 milijardi američkih dolara vrijedne bitcoine korisnicima kao promotivne nagrade, što je izazvalo nagli pad vrijednosti na mjenjačnici. Bithumb se ispričao zbog pogreške.

Tvrde kako su vratili 99,7 posto od 620 tisuća bitcoina, vrijednih oko 44 mlrd. USD. Ograničili su trgovanje i isplate za 695 pogođenih korisnika u roku od 35 minuta od pogreške.



Mjenjačnica je planirala podijeliti male novčane nagrade u protuvrijednosti 1,40 USD ili više svakom korisniku kao dio promotivnog događaja. Umjesto toga, korisnici su primili najmanje 2000 bitcoina.



Navodno nije bila riječ o hakiranju ili sigurnosnom propustu. No, južnokorejski financijski regulatori rekli su kako je incident "otkrio ranjivosti i rizike virtualne imovine". Podvrgnut će Bithumb inspekcijskom nadzoru ako utvrde nepravilnosti tijekom pregleda njihovih internih kontrolnih sustava, kao i njihovih udjela i operacija virtualne imovine.