Pokrao veliku korejsku e-trgovinu, pa računalo bacio u rijeku

U korejskom e-trgovcu Coupangu tvrde kako je bivši zaposlenik priznao neovlašteni pristup podacima 33 milijuna njegovih kupaca, ali je navodno ukradene podatke - izbrisao. Ta je tvrtka surađivala s Mandiantom, Palo Alto Networksom i Ernst & Youngom na provođenju forenzičke istrage o incidentu.



Od počinitelja su ishodili izjavu pod prisegom. Istraga i svjedočenje znači kako u Coupangu vjeruju da je počinitelj ukrao sigurnosni ključ dok je radio u tvrtki i kasnije ga upotrijebio za pristup evidenciji kupaca.



Prema Coupangovom izvješću, navodni počinitelj je potražio "otprilike 3000" povijesti narudžbi kupaca i šifre za pristup zgradi, podatkovnu točku koja se koristila kako bi dostavljači mogli stavljati pakete unutar stambenih blokova. Podacima je pristupio pomoću MacBook Aira.

Optuženi je predao računalo, a istražitelji su pronašli skriptu korištenu za pokretanje napada na jednom od njegovih tvrdih diskova. Nakon što su mediji izvijestili o napadu, optuženi je odlučio uništiti dokaze o svojim aktivnostima, pa je razbio svoj MacBook Air, strpao ga u Coupangovu platnenu torbu zajedno s nekoliko cigli i bacio u rijeku.



Iako u Coupangu tvrde kako ukradeni podaci nisu pomaknuti s računala optuženog, tvrtka je ponudila odštetu za svih 33 milijuna njenih korisnika, što bi ju moglo koštati 1,17 milijardi američkih dolara. Južnokorejska vlada također je najavila istragu, koja bi mogla rezultirati značajnim globama.