Pokrao veliku korejsku e-trgovinu, pa računalo bacio u rijeku

Iako u Coupangu tvrde kako ukradeni podaci nisu pomaknuti s računala optuženog, tvrtka je ponudila odštetu za 33 milijuna njenih korisnika, što bi ju moglo koštati 1,17 milijardi američkih dolara.

Miroslav Wranka utorak, 30. prosinca 2025. u 06:15
📷 Glen Alejandro (Unsplash)
Glen Alejandro (Unsplash)

U korejskom e-trgovcu Coupangu tvrde kako je bivši zaposlenik priznao neovlašteni pristup podacima 33 milijuna njegovih kupaca, ali je navodno ukradene podatke - izbrisao. Ta je tvrtka surađivala s Mandiantom, Palo Alto Networksom i Ernst & Youngom na provođenju forenzičke istrage o incidentu. 

Od počinitelja su ishodili izjavu pod prisegom. Istraga i svjedočenje znači kako u Coupangu vjeruju da je počinitelj ukrao sigurnosni ključ dok je radio u tvrtki i kasnije ga upotrijebio za pristup evidenciji kupaca.

Prema Coupangovom izvješću, navodni počinitelj je potražio "otprilike 3000" povijesti narudžbi kupaca i šifre za pristup zgradi, podatkovnu točku koja se koristila kako bi dostavljači mogli stavljati pakete unutar stambenih blokova. Podacima je pristupio pomoću MacBook Aira. 

Optuženi je predao računalo, a istražitelji su pronašli skriptu korištenu za pokretanje napada na jednom od njegovih tvrdih diskova. Nakon što su mediji izvijestili o napadu, optuženi je odlučio uništiti dokaze o svojim aktivnostima, pa je razbio svoj MacBook Air, strpao ga u Coupangovu platnenu torbu zajedno s nekoliko cigli i bacio u rijeku.

Iako u Coupangu tvrde kako ukradeni podaci nisu pomaknuti s računala optuženog, tvrtka je ponudila odštetu za svih 33 milijuna njenih korisnika, što bi ju moglo koštati 1,17 milijardi američkih dolara. Južnokorejska vlada također je najavila istragu, koja bi mogla rezultirati značajnim globama.



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija