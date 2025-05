LC Tech Day za širu publiku – konkretna tehnologija, stvarni izazovi i dijalog koji ruši barijere

Zagreb 15. svibnja postaje mjesto okupljanja onih koji ne žele samo slušati – nego raditi, propitivati i dijeliti znanje iz stvarnog terena. LC Tech Day po prvi put izlazi iz svojih dosadašnjih okvira i otvara se široj tech i poslovnoj javnosti, zadržavajući ono što ga čini drugačijim: fokus na konkretno, iskustveno i primjenjivo znanje, bez prodajnog tona i generičkih inspiracija.

U središtu događaja su dva paralelna tracka – Tech in Practice i Biz meets Tech – s temama koje dolaze iz stvarnog života programera, testera, DevOps stručnjaka, analitičara i PM-ova. Tu se ne raspravlja o “vizijama”, nego o tome kako se CI/CD za baze isporučuje bez incidenata, što znači raditi na naslijeđenom sustavu gdje svaki klik može srušiti produkciju, kako izvući smisao iz komunikacije korisnika pomoću sentiment analize ili što znači automatizirati testove bez živčanih slomova.

Više od 35 predavača i voditelja sadržaja donosi iskustva koja često ostanu “iza kulisa” – stvarne tehničke odluke, izazove u implementaciji i lekcije naučene kroz pokušaje, pogreške i konačne uspjehe.

Pored predavanja, LC Tech Day stavlja snažan naglasak na hands-on radionice. One su namijenjene IT stručnjacima koji žele izaći iz svoje rutine i isprobati konkretne alate i pristupe – odmah.

U radionici Flow me to the moon radi se s Power Automateom i stvarnim procesima koji se mogu izgraditi bez kodiranja, ali uz jasno razumijevanje što se događa ispod haube.

SQL entuzijaste (i one koji to moraju postati) čeka Zaboravi red po red – misli kao baza, koju vodi Vedran Kesegić, SQL Server Master, uz fokus na pisanje upita koji skaliraju i razmišljanje “u skupovima”, a ne linijama.

Za one koji žele izaći iz softverske zone komfora, tu je i Prvi pin nikad ne zaboraviš – uvod u embedded svijet elektronike, gdje sudionici doslovno spajaju, leme i testiraju svoj prvi uređaj.

I kao kontrapunkt, Projekt po planu – samo ne ovom planu – radionica koju vodi Matej Vrdoljak, voditelj sektora implementacije u Libusoft Cicomu, donosi uvide u upravljanje projektnim kaosom i kontekstom, za sve koji znaju da "specifikacija" nije dovoljna kad se plan susretne s realnošću.

Tech track sadržajno prednjači – ali ne bježi od šireg pogleda. Paneli i okrugli stolovi daju prostor za kritičku razmjenu ideja između različitih uloga u razvoju.

Među istaknutima je okrugli stol "Sva lica državne informacijske infrastrukture (DII)" s Hrvojem Buntakom iz APIS IT-a, gdje se tehnički, poslovni i pravni aspekti GSB-a, NIAS-a i ePotpisa napokon stavljaju na isti stol.

Ivan Gabrić, predsjednik Uprave IN2 grupe i Marko Ignjatović, direktor tvrtke Libusoft Cicom sudjeluju na panelu "Kreativnost u firmi koja voli strukturu". Panel je izvrsna prilika za razbijanje mitova kako su samo start up-ovi tvornice inovacija i kreativnosti. Naši glavni govornici ispričat će iz vlastitog iskustva kako je bez obzira na složenu strukturu organizacije, moguće graditi inovativnu sredinu koja je poticajna za nove ideje, proizvode i usluge.

Organizator Libusoft Cicom gradi ovaj događaj kao platformu za dijeljenje znanja iz stvarnog tech svijeta. Iako su prethodna izdanja bila zatvorenog tipa, interes i kvaliteta sadržaja doveli su do logičnog koraka – otvaranja prema svima koji žele učiti i dijeliti.

📅 LC Tech Day 2025 održava se 15. svibnja u Zagrebu.

🔗 Prijave i više informacija: www.lctechday.hr

📲 Novosti pratite na Facebooku, LinkedInu, Instagramu i X-u