Kako izgleda kad vas zarobi erupcija vulkana? Pa, pogledajte

Kamera V3 Američkog geološkog zavoda (USGS), smještena na južnom rubu kratera Halema'uma'u vulkana Kīlauea na Havajima, uhvatila je zapanjujuću snimku erupcije. Goruće stijene i pepeo padaju kao kiša, potpuno zaklanjajući vidno polje V3 u roku od nekoliko minuta. Nekoliko trenutaka kasnije, video prijenos je prekinut, slika se zacrnila, a web kamera je prestala funkcionirati.



Kīlauea, smještena na jugoistočnoj strani Velikog otoka Havaja, jedan je od najaktivnijih vulkana na svijetu. Tijekom zabilježene povijesti doživio je samo kratke pauze u aktivnosti, a u posljednjih 1.000 godina ponovno je izbacio gotovo 90 posto svoje površine s tokovima lave.



Vrh vulkana povremeno eruptira od 23. prosinca 2024. godine. Dva otvora u jugozapadnom dijelu kaldere - poznata kao "sjeverni" i "južni" otvori - ostala su aktivna protekle godine, stvarajući svježe tokove lave po dnu kaldere.



Subotnja erupcija bila je 38. epizoda u ovoj trenutnoj seriji. Sjeverni otvor počeo je izbacivati ​​fontane lave koje su brzo narasle na preko 300 metara visine. U jednom trenutku dogodila se rijetka trostruka fontana.



Vruća tefra (fragmenti vulkanskih stijena) koja je padala iz jedne od ovih fontana uništila je web kameru V3, koja se nalazila otprilike 500 m od eruptivnih otvora. Erupcija je trajala nešto više od 12 sati. Kīlauea je tijekom ovog događaja izbacila više od 16 milijuna kubičnih metara lave, dovoljno za punjenje 25 tisuća olimpijskih bazena. Eruptivni oblak podigao se više od 6.000 metara iznad razine mora.



Kīlauea vjerojatno neće dugo ostati mirna. Podaci sugeriraju kako bi se u nadolazećim tjednima mogla dogoditi još jedna erupcija.