Kako izgleda kad vas zarobi erupcija vulkana? Pa, pogledajte

Kamera V3 Američkog geološkog zavoda zabilježila je eurpciju jednog od najaktivnijih vulkana na svijetu s udaljenosti od samo 500 metara

Miroslav Wranka četvrtak, 11. prosinca 2025. u 01:44
Vulkan Kīlauea 📷 USGS/K. Lynn Wikipedia
Vulkan Kīlauea USGS/K. Lynn Wikipedia

Kamera V3 Američkog geološkog zavoda (USGS), smještena na južnom rubu kratera Halema'uma'u vulkana Kīlauea na Havajima, uhvatila je zapanjujuću snimku erupcije. Goruće stijene i pepeo padaju kao kiša, potpuno zaklanjajući vidno polje V3 u roku od nekoliko minuta. Nekoliko trenutaka kasnije, video prijenos je prekinut, slika se zacrnila, a web kamera je prestala funkcionirati. 

Kīlauea, smještena na jugoistočnoj strani Velikog otoka Havaja, jedan je od najaktivnijih vulkana na svijetu. Tijekom zabilježene povijesti doživio je samo kratke pauze u aktivnosti, a u posljednjih 1.000 godina ponovno je izbacio gotovo 90 posto svoje površine s tokovima lave.

Vrh vulkana povremeno eruptira od 23. prosinca 2024. godine. Dva otvora u jugozapadnom dijelu kaldere - poznata kao "sjeverni" i "južni" otvori - ostala su aktivna protekle godine, stvarajući svježe tokove lave po dnu kaldere.

Subotnja erupcija bila je 38. epizoda u ovoj trenutnoj seriji. Sjeverni otvor počeo je izbacivati ​​fontane lave koje su brzo narasle na preko 300 metara visine. U jednom trenutku dogodila se rijetka trostruka fontana.

Vruća tefra (fragmenti vulkanskih stijena) koja je padala iz jedne od ovih fontana uništila je web kameru V3, koja se nalazila otprilike 500 m od eruptivnih otvora. Erupcija je trajala nešto više od 12 sati. Kīlauea je tijekom ovog događaja izbacila više od 16 milijuna kubičnih metara lave, dovoljno za punjenje 25 tisuća olimpijskih bazena. Eruptivni oblak podigao se više od 6.000 metara iznad razine mora.

Kīlauea vjerojatno neće dugo ostati mirna. Podaci sugeriraju kako bi se u nadolazećim tjednima mogla dogoditi još jedna erupcija.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi