Može li bolja bušilica smanjiti strah od zubara?

Tomomi Yamada sa Sveučilišta u Osaki i kolege istraživali su aerodinamiku zubnih bušilica i kako ljudi različitih dobnih skupina doživljavaju njihov visoki zvuk zavijanja. Cilj je dizajnirati bušilicu koja smanjuje buku uz održavanje performansi.



Tim je koristio superračunalo za provođenje velikih aeroakustičkih simulacija. Aeroakustika je proučavanje zvuka koji stvara protok zraka i njegovog utjecaja. Simulacije su istraživačima omogućile vizualizaciju i proučavanje kretanja zraka kroz i oko bušilice kako bi se stvorila buka - pogonjena komprimiranim zrakom i rotirajuća pri oko 320 tisuća okretaja u minuti. Pokazalo se kako nije dovoljno samo stišati bušilicu, već treba i poboljšati kvalitetu zvuka.



Također su istraživali psihološki učinak zvuka zubne bušilice na djecu i odrasle. Otkrili su kako mlađe osobe osjećaju zvuk kao glasniji i neugodniji nego odrasli.



U tom kontekstu, tim pokušava poboljšati geometriju oštrice i ispušni otvor bušilice. Planiraju surađivati s proizvođačima stomatološke opreme radi komercijalizacije.

