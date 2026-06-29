TD SYNNEX - Microsoftov strateški partner u svim segmentima poslovanja

U eri ubrzane digitalizacije uloga distributera novih rješenja se mijenja. On više nije samo dobavljač, već tvrtka koja stvara dodatnu vrijednost u svakom ulaganju u nove tehnologije.

Tvrtka TD SYNNEX je distributer, konzultant, dizajner, implementator, operativna podrška i pouzdan partner svojim korisnicima – i sve to, istodobno. Kako je to moguće, saznali smo u nedavnom razgovoru s Danijelom Novakovićem, voditeljem razvoja partnerskog poslovanja za Microsoft tehnologije.



Što je TD SYNNEX? Koliko shvaćam, niste baš obična informatička firma?



Mi smo jedan od vodećih distributera i agregatora IT rješenja s mrežom većom od 150 tisuća partnera i kupaca te prisutnošću u više od 100 zemalja diljem svijeta. Ono po čemu smo posebni je to što nismo samo logistika već proaktivan akter koji svojim partnerima stvara dodanu vrijednost u svakom od njihovih tehnoloških ulaganja. Kako to radimo? Tako što kombiniramo svoju globalnu snagu, lokalnu ekspertizu i duboko tehničko znanje kako bismo potpomogli TD SYNNEX-ovu mrežu partnera u bržoj realizaciji kompleksnih projekata.

Pouzdan smo partner u svim projektima gdje je potrebna kombinacija komercijalnog, tehničkog i operativnog znanja.

Dajte nam više pojedinosti o tome - kako konkretno podržavate partnere u realizaciji IT projekata?



U svakom od projekata fokusiramo se na stvaranje konkurentske prednosti za partnere kroz savjetovanje, tehničku podršku i operativnu pomoć. Aktivno sudjelujemo u svim fazama, počevši od dizajna cloud i hibridnih arhitektura, modernizacije aplikacija, uvođenja sigurnosnih sustava, planiranja i provedbe tehnoloških migracija pa sve do validacije pojedinih tehničkih rješenja. Pouzdan smo partner u svim projektima gdje je potrebna kombinacija komercijalnog, tehničkog i operativnog znanja.



Nedavno ste objavili da ste postali i strateški distribucijski partner za Microsoft rješenja – kako se taj status razlikuje od ostalog što radite?



I u kontekstu Microsoft rješenja naša uloga nadilazi distribuciju. Oznaka „Microsoft Frontier Distributor” prestižno je priznanje rezervirano za najnaprednije i najsposobnije Microsoft CSP distributere širom svijeta. Ovu oznaku dobili smo nakon pomne Microsoftove revizije, a potvrđuje da TD SYNNEX ispunjava visoke standarde operativne izvrsnosti i pružanja usluga koje donose stvaran učinak na tržištu, putem provjerenih platformi. Ukratko, pomažemo partnerima razumjeti licencne modele, optimizirati rješenja i uspješno ih plasirati na tržište, posebno u segmentu novih, inovativnih tehnologija kao što su umjetna inteligencija, Copilot, Microsoft Fabric podatkovne platforme, Azure infrastruktura te u sigurnosnom portfelju - koji obuhvaća rješenja kao što su Entra, Defender i Purview.

Primjerice, za upravljanje cloud poslovanjem nudimo StreamOne ION platformu, koja centralizira naručivanje, upravljanje pretplatama, praćenje potrošnje i optimizaciju troškova. Ta platforma smanjuje operativnu kompleksnost i omogućuje partnerima da se fokusiraju na razvoj poslovanja. Kroz webinare, edukacije i događanja pomažemo partnerima da brzo razumiju i komercijaliziraju ove tehnologije, čime ostvaruju tržišnu diferencijaciju

Važan dio TD Synnexovog operativnog modela čine specijalizirani timovi - kako funkcioniraju?



Imamo dvije posebne skupine timova. Prvu skupinu čine Center of Excellence timovi: oni su središnja točka naše ekspertize i pružaju tehničku, savjetodavnu i operativnu podršku. Pomažu partnerima u svemu, počevši od jednostavnih Azure kalkulacija do kompleksnih arhitekturnih modela i pilot projekata. Druga skupina timova su ekipe okupljene pod zajedničkim imenom Advanced Services. One predstavljaju iskorak iz klasične distribucije prema modelu isporuke rješenja. Kroz taj sustav partnerima nudimo konkretne usluge poput cloud assessmenta, migracija, dizajna arhitekture, implementacije i post-migracijske podrške.

Važno je naglasiti da pritom ne konkuriramo partnerima: radimo isključivo u partner-first modelu.

Time omogućujemo partnerima da preuzmu kompleksnije projekte čak i bez vlastitih resursa za cijeli lifecycle. Važno je naglasiti da pritom ne konkuriramo partnerima: radimo isključivo u partner-first modelu. Partnerima je dostupan i CloudLab, unaprijed konfigurirano okruženje za demonstracije i Proof of Concept scenarije. Dodatno obrazovanje partnera provodimo kroz našu TD Synnex Academy. Riječ je o kontinuiranoj edukaciji, kroz tehničke i prodajne radionice, te pripremne seminare za certifikacijske programe i prijenos znanja usklađen s Microsoft strategijom. Time se partnerima olakšava usvajanje novih tehnologija i njihovo brže plasiranje na tržište.



Posljednje i uvijek važno: Kakav je vaš pristup kibernetičkoj sigurnosti?



TD SYNNEX pristupa kibernetičkoj sigurnosti kao strateškom temelju digitalne transformacije, kombinirajući napredne Microsoft sigurnosne tehnologije, stručne sigurnosne timove i usluge upravljane sigurnosti. U središtu tog pristupa nalazi se SOCaaS (Security Operations Center as a Service), usluga koja partnerima i krajnjim korisnicima omogućuje 24x7x365 nadzor, detekciju i odgovor na sigurnosne prijetnje bez potrebe za izgradnjom vlastitog SOC centra.

Temeljena na rješenjima Microsoft Defender XDR i Microsoft Sentinel, TD SYNNEX SOCaaS pruža proaktivno otkrivanje prijetnji, automatizirani odgovor na incidente te kontinuirano poboljšavanje sigurnosnog položaja organizacije, omogućujući enterprise razinu zaštite uz predvidive troškove i bržu reakciju na suvremene kibernetičke prijetnje.