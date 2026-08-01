Samsung: Globalna nestašica čipova potrajat će do 2028. godine

Samsung Electronics je zabilježio više od 250 puta veći porast zarade od čipova i najavio višegodišnje ugovore o opskrbi s glavnim operaterima podatkovnih centara. Također očekuju kako će globalna nestašica čipova postati još izraženija i potrajati do 2028. godine.



Južnokorejski konglomerat potpisao je ugovore o opskrbi s pet najvećih globalnih tvrtki za podatkovne centre i približava se dogovorima s pet drugih velikih igrača. Nisu objavili o kome se radi, ali gotovo svi kupci traže višegodišnje ugovore o opskrbi.



Samsung cilja osigurati ugovore koji pokrivaju oko dvije trećine njegove proizvodnje memorije na duži rok, pridružujući se konkurentskim naporima za smanjenje izloženosti ciklusima procvata i padova. Ugovori će trajati najmanje pet godina i obično uključuju unaprijed plaćene uplate i minimalne cijene usmjerene na zaštitu od rizika kapitalnih ulaganja.



Samsungova jedinica za poluvodiče objavila je operativnu dobit od 61,7 milijardi američkih dolara u drugom tromjesečju, što je više od 250 puta više nego godinu prije. Operativna dobit grupe porasla je na nešto manje od 62 mlrd. USD, u skladu s ranijom procjenom.

Ukupni prihod porastao je za 130 posto na 121,5 mlrd. USD. Međutim, nagli rast cijena čipova naštetio je Samsungovom odjelu za mobilne uređaje, koja je izvijestila o gubitku u prvom tromjesečju u crvenom s gubitkom od 486,1 milijuna USD.



Samsungova kvartalna dobit premašila je njegovu ukupnu zaradu u posljednje tri godine, pomažući u povećanju neto gotovine na 115,9 mlrd. USD na kraju lipnja i potičući očekivanja za većim prinosima dioničara. Dionice su mu pale za gotovo 40 posto u posljednjem mjesecu, ali su i dalje porasle za 72 posto do sada ove godine.



Samsung aktivno raspravlja o posebnim dividendama i drugim aspektima svog programa povrata dioničarima za ovu godinu.

Zarada predstavlja preokret za Samsung jer tvrtka dobiva prednost nad SK Hynixom u isporuci čipova za memorijske kartice velike propusnosti (HBM) koji se koriste u AI procesorima.



Samsung, od kojeg HBM-ove kupuju Nvidija i Advanced Micro Devices, očekuje kako će se prihod od HBM4 više nego utrostručiti u trećem tromjesečju. Navedeno je da će to pomoći u usklađivanju tržišnog udjela HBM-a s udjelom njihovih DRAM čipova u drugoj polovici godine.



Posao s ljevaonicama, koji konkurira TSMC-u i Intelu, vjerojatno će se promijeniti u bliskoj budućnosti zbog rastućih stopa iskorištenosti tvornica i cijena čipova.

