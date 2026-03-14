Zemlje s najvećom online populacijom

Zemlje poput Indije, Pakistana i Nigerije imaju milijune korisnika interneta, ali je manje od polovice do dvije trećine njihova stanovništva online.

Dominacija Azije

Čak 13 od 20 zemalja s najvećom online populacijom nalaze se u Aziji. Azija ima oko 3 milijarde korisnika interneta — više nego ostatak svijeta zajedno.

Zanimljivo je da Japan, tehnološki napredna nacija, ima samo 87 % penetracije interneta. To je manje nego u Rusiji (94,4 %), Tajlandu (94,7 %) i Njemačkoj (93,5 %). Za zemlju koja je iznjedrila Sony, Nintendo i robotiku, samo 87 % korisnika interneta u populaciji djeluje iznenađujuće malo. Jedan od razloga može biti japanska demografska kriza.

Indijski paradoks

Indija ima 1,027 milijardi korisnika interneta (drugi najveći broj na svijetu nakon Kine), ali je penetracija samo 70 %. To znači da oko 440 milijuna Indijaca nikada nije koristilo internet.

Indijska offline populacija (440 milijuna) veća je od ukupne populacije SAD-a (335 milijuna). Broj offline stanovnika Indije premašuje i zbroj stanovnika Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Italije.

Splinternet

Kina, Rusija, pa i Iran imaju visoku penetraciju interneta, ali i snažno cenzuriran digitalni prostor. Pojam splinternet označava fragmentirani internet u kojem vlade blokiraju ili filtriraju sadržaj.