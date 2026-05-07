Klinci lažnim brkovima varaju sustave za provjeru dobi

Britanska neprofitna organizacija Internet Matters ispitala je tisuću djece o provjerama dobi na webu. Otprilike polovica njih rekla je kako je provjere dobi lako zaobići. Do toga su došli ili vlastitim iskustvom, ili preuzimajući metode koje su razvili drugi.



Među opisanim tehnikama bilo je crtanje dlaka na licu, ne bi li alati koji ih potvrđuju mislili kako su stariji, što je prijavljeno kao uspješno u više slučajeva.



Zakone o provjeri dobi i dalje se uvodi diljem svijeta. Često se od odraslih traži učitavanje kopije vozačke dozvole ili putovnice prije nego što im se dopusti pristup. Kritičari upozoravaju kako se time dopušta stvaranje baza podataka koje je moguće hakirati ili procuriti te prijete otvorenom i decentraliziranom webu.



Tvrtke poput Applea uvele su softverske nadogradnje za vlasnike uređaja kako bi bile u skladu sa sve većim brojem zakona o provjeri dobi. Web tvrtke poput Reddita i Meta Platformsa koriste kombinaciju učitavanja službenih dokumenata i algoritamskog pogađanja dobi osobe. Drugi, poput Discorda, odgodili su uvođenje zbog reakcije korisnika i sigurnosnih problema.



Osim brkova, djeca su također otkrila kako usmjeravanje web kamere na likove koji izgledaju kao odrasli u videoigrama također funkcionira. U drugim slučajevima bilo je dovoljno jednostavno namještanje nejasnih ili smiješnih izraza lica.