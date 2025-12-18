ChatGPT se penje na 10. mjesto po web prometu u SAD-u

U web prometu u SAD vlada Google s 16,2 milijarde posjeta u srpnju, nadmašio je drugoplasirani YouTube za gotovo tri puta veći promet

ChatGPT je u lipnju ove godine došao na 10. mjestu s 864 milijuna mjesečnih posjeta, podaci su Similarweba.

Prema podacima iz listopada, Google.com je zadržap prvo mjesto. Podaci Similarweba pokazuju da je Google za listopad imao 16,62 milijarde posjeta u SAD-u, čime je zadržao jasnu dominaciju.

Google ostaje početna točka za većinu online početaka – sve od pretraživanja, karata, e-pošte, preporuka za kupovinu, video poveznica... Tu ukorijenjenu poziciju teško je istisnuti, čak i kada se pojavljuju nove platforme i modaliteti (npr. asistenti pokretani umjetnom inteligencijom).