Nijemci i Bugari udarili na ilegalne domene u istočnoj Europi

Njemački istražitelji i regulator bankarstva BaFin zatvorili su preko 1400 ilegalnih domena u istočnoj Europi koje su bile uključene u prijevare u kibernetičkom trgovanju. Operaciju Herakles proveli su državna kriminalistička policija Baden Württemberga te BaFin, Europol i bugarske vlasti u nastojanju suzbijanja onih koji olakšavaju korištenje lažnih trgovačkih računa.



Umjetna inteligencija korištena je za stvaranje ilegalnih web stranica i namamljivanje investitora u zamke. Korisnici web stranica upućivani su na brokere koji posluju iz pozivnih centara u inozemstvu, a koji bi ih poticali na ulaganje velikih iznosa. Mnogima je trebalo mjeseci kako se njihov novac ne ulaže.



U lipnju ove godine zatvoreno je 800 ilegalnih domena, koje su od tada zabilježile 20 milijuna pokušaja pristupa njima. Vlasti tvrde kako je udar na tehničku infrastrukturu u značajnoj mjeri oslabio kriminalne aktere.