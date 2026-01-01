Spotify na kazeti? Netko je i to napravio

Neobičan uređaj jednog youtubera sigurno nećete koristiti radi poboljšanja kvalitete zvuka. Ali, mogao bi vas vratiti u vrijeme kad se čekalo emitiranje hitova na radiju kako bi ih se snimilo

Tijekom prošle godine vidjeli smo povratak žičanih slušalica, MP3 i CD playera. No, uvijek postoji netko tko će trend pomaknuti još koji korak dalje. Tako smo dobili Spotify na kaseti.

Ovaj nesvakidašnji gadget ima tipke i potenciometre za razinu snimanja i glasnoću reprodukcije. Funkcionira poput vrste audio efekta koji zvukovima daje jeku. Nije u slobodnoj prodaji, već je riječ o projektu youtubera Juliusa Makesa.



Preuzet će bilo koji glazbeni streaming dostupan online i pretvoriti digitalni signal u analogni. Nakon preobrazbe putem DAC-a, analogni signal s vaše odabrane glazbene usluge biva snimljen na tanku vrpcu i reproduciran putem jednog zvučnika.



To sigurno nećete učiniti radi poboljšanja kvalitete zvuka, ali bi vas moglo vratiti u vrijeme kad se čekalo emitiranje hitova na radiju kako bi ih se snimilo. Ili vam pokazati kako je to izgledalo ako u to vrijeme još niste bili ni rođeni.