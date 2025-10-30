PayPal i OpenAI omogućit će plaćanja unutar ChatGPT-a

PayPal i OpenAI formiraju partnerstvo koje će korisnicima omogućiti izravna plaćanja unutar ChatGPT-a

Gorden Knezović četvrtak, 30. listopada 2025. u 12:05
📷 free stock photo
free stock photo

Sporazum, čija je implementacija planirana za početak 2026., uvodi PayPal-ov novčanik i obradu plaćanja u chatbot, stvarajući ono što obje tvrtke opisuju kao temelj za „agentsku trgovinu“... gdje digitalni agenti pomažu korisnicima da pretražuju, naručuju i plaćaju bez napuštanja razgovora.

To je prvi put da će se PayPal transakcije odvijati unutar OpenAI-jevog sučelja. Korisnici će moći povezati svoje PayPal račune, upravljati kupnjama i pratiti dostave unutar samog ChatGPT-a. Za PayPal, taj potez otvara novi maloprodajni kanal, dok za OpenAI predstavlja još jedan pokušaj pretvaranja svoje ogromne korisničke baze u održiv izvor prihoda.

Kako će to funkcionirati

OpenAI će koristiti ono što naziva Agentic Commerce Protocol (ACP) za povezivanje s PayPal-ovim platnim sustavima. Putem tog protokola, trgovci koji već koriste PayPal imat će svoje kataloge proizvoda automatski prikazane unutar ChatGPT-a, pokrivajući kategorije poput odjeće, ljepote, elektronike i kućanskih potrepština.

Kupci će moći pregledavati artikle putem ChatGPT-ovog sučelja za razgovor, potvrđivati ​​detalje narudžbe pomoću OpenAI-jeve Instant Checkout funkcije i dovršavati transakcije putem PayPal novčanika ili podržanih kartica. PayPal će upravljati svim usmjeravanjem, validacijom plaćanja i obradom na pozadini, omogućujući trgovcima sudjelovanje bez dodatnog rada na integraciji.

Novčanik će uključivati ​​uobičajene PayPal zaštite, uključujući rješavanje sporova i praćenje nakon kupnje, pružajući korisnicima razinu sigurnosti koja odražava tradicionalno PayPal-ovo web iskustvo.

Proširenje AI trgovine

Integracija učinkovito povezuje stotine milijuna korisnika OpenAI-a s globalnom bazom trgovaca PayPala, koja obuhvaća male prodavače i velike maloprodajne brendove. Ugradnjom PayPal-ove infrastrukture u ChatGPT, milijuni tvrtki uskoro bi mogli postati vidljivi putem pretraživanja i razgovora vođenih umjetnom inteligencijom.

Također proširuje OpenAI-jev napor u monetizaciji svojih proizvoda izvan pretplata. Iako ChatGPT privlači stotine milijuna korisnika diljem svijeta, samo mali postotak plaća premium razine. Omogućavanje kupnje unutar chata nudi OpenAI-ju udio prihoda od transakcija, a istovremeno poboljšava angažman korisnika s njegovim ekosustavom.

Oklada na agentske sustave

PayPal partnerstvo smatra korakom prema preoblikovanju načina na koji ljudi kupuju putem konverzacijskih agenata. Tvrtka je proteklu godinu provela u suradnji s velikim tehnološkim tvrtkama gradeći slične sustave. Ranije 2025. godine povezala se s Perplexityjem kako bi omogućila kupnju unutar tog alata za pretraživanje umjetne inteligencije i surađivala je s Googleom na integraciji PayPal plaćanja putem Googleovog protokola za plaćanja agenata.

Usvajanjem OpenAI-jevog ACP-a, PayPal se želi usidriti u središte tog novog modela - onog u kojem potrošači mogu zatražiti od umjetne inteligencije da pronađe proizvode, usporedi opcije i automatski dovrši kupnju. Za trgovce, taj aranžman mogao bi ponuditi stalan tok otkrivanja putem AI platformi umjesto tradicionalnih web-mjesta za e-trgovinu.

Širenje umjetne inteligencije

Osim plaćanja potrošačima, PayPal planira proširiti svoju internu upotrebu OpenAI tehnologija. Tvrtka će svojim 24.000 zaposlenika omogućiti pristup ChatGPT Enterpriseu i opremiti inženjerske timove Codexom, OpenAI-jevim asistentom za kodiranje. Ti alati namijenjeni su pojednostavljenju razvoja proizvoda i poboljšanju automatizacije u PayPalovom poslovanju.

Nove značajke pojavljivat će se postupno tijekom 2026. godine, počevši s integracijom novčanika za kupce, a kasnije tijekom godine proširit će se na popise proizvoda za trgovce. Obje tvrtke opisuju inicijativu kao dio šireg napora da se definira kako platforme umjetne inteligencije obrađuju sigurne transakcije u stvarnom vremenu u velikim razmjerima.

Iako tvrtke nisu podijelile financijske uvjete, analitičari smatraju partnerstvo obostrano korisnim: OpenAI dobiva testirani sustav plaćanja i potencijalni prihod od transakcija, dok se PayPal pozicionira kao zadani sloj plaćanja za AI platforme u nastajanju.

