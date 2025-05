Sigurnost u cloudu: Praktičan trening za vaš IT tim

Prijave za trening „Secure Your Cloud: Hands-On Workshop“ u Span Centru kibernetičke sigurnosti otvorene su do 23. svibnja 2025. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme jer je broj sudionika ograničen

Span Centar kibernetičke sigurnosti održava trening "Secure Your Cloud: Hands-On Workshop". Prijave su otvorene do 23. svibnja 2025, a trening se održava sljedećeg tjedna. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme jer je broj sudionika ograničen. U nastavku donosimo više detalja o treningu, namijenjenome za IT stručnjake, sigurnosne analitičare, administratore i tehničko osoblje.

Zašto je sigurnost clouda danas toliko važna?

Sve veći broj organizacija diljem svijeta posluje u cloudu što znači da je sigurnost clouda postala jedan od ključnih IT prioriteta današnjice. Napadi na cloud infrastrukturu, prijetnje poput neovlaštenog pristupa, krađe identiteta i podataka te napadi na radne stanice postaju sve češći i sofisticiraniji. Upravljanje sigurnosnim prijetnjama u cloudu više nije samo dodatak, već apsolutna nužnost za zaštitu osjetljivih podataka i očuvanje poslovne stabilnosti.

Ključni izazovi u sigurnosti clouda

Najveći rizici poslovanja u cloudu su neovlašten pristup, gubitak ili curenje podataka te pravna neusklađenost. Organizacije bi trebale biti proaktivne u implementaciji robusnih sigurnosnih mjera kako bi učinkovito ublažile ove rizike. Usklađenost s regulativama zahtijeva da organizacije imaju jasnu kontrolu nad podacima te transparentne procese vezane uz prikupljanje, pohranu i obradu podataka.

Zašto je edukacija iz područja sigurnosti clouda ključna?

Razumijevanje sigurnosti u cloudu omogućuje IT stručnjacima da ostanu korak ispred najnovijih prijetnji i ranjivosti. Kontinuirano obrazovanje u ovom području pruža stručnjacima ne samo razumijevanje postojećih prijetnji i izazova, već i usvajanje najboljih praksi za predviđanje i prevenciju budućih napada. Upravo će vam u tome pomoći specijalistički trening „Secure Your Cloud: Hands-On Workshop“ koji se održava 27. - 29. svibnja u Span Centru kibernetičke sigurnosti.

Kroz praktične zadatke i rad na stvarnim scenarijima, sudionici će naučiti kako konfigurirati i upravljati sigurnosnim rješenjima u Microsoft 365 i Azure okruženjima. Edukaciju vode certificirani Span instruktori Jakov Bingula, Ivan Olajoš i Mateja Barić, koji naglašavaju da bez odgovarajuće edukacije zaposlenika i podizanja svijesti o sigurnosti, čak i manji sigurnosni propusti mogu dovesti do ozbiljnih rizika za organizaciju.

Kome je namijenjen ovaj trening?

Trening je idealan za IT stručnjake, sigurnosne analitičare, administratore i tehničko osoblje zaduženo za sigurnost cloud okruženja. Ako ste dio tima koji upravlja sigurnosnim aspektima Microsoft 365 ili Azure platformi ili želite proširiti svoje razumijevanje ovih tehnologija, ovaj trening je savršen za vas.

Što vas čeka na treningu?

Po dolasku u Span Centar kibernetičke sigurnosti, dočekat će vas prijenosna računala i priručnik za lakše praćenje treninga koji ćete moći zadržati. Osigurana je virtualna infrastruktura za rad na testnim scenarijima, a nakon završetka obuke dobit ćete digitalne certifikate u obliku Credly bedža, kojim dokazujete vještine i kompetencije usvojene na edukaciji. Više detalja o treningu možete pronaći ovdje.