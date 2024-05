Bluesky radi iste greške kao Twitter, kaže Jack Dorsey

Isplivale su na površinu nove pojedinosti o tome zašto je Jack Dorsey napustio Bluesky i obrisao svoj korisnički račun na servisu u čijem je pokretanju sudjelovao.



U razgovoru za Founders Fund Dorsey nije imao puno toga lijepog reći za Bluesky. Između ostalog, rekao je kako ta društvena mreža doslovno ponavlja sve greške koje je radio dok je vodio Twitter. Također je ustvrdio kako nikad nije namjeravao da Bluesky bude samostalna tvrtka s vlastitim upravnim odborom, dionicama i drugim značajkama subjekta.



Umjesto toga, planirao je da Twitter bude prvi klijent koji će iskoristiti prednosti protokola otvorenog računalnog koda AT, nastalog u Blueskyju.



Osim toga, smeta mu što Bluesky ima moderiranje sadržaja, kao i to što su povremeno udijelili ban korisnicima zbog prekršaja poput korištenja rasno uvredljivih naziva u korisničkim imenima.



Dorsey je također potvrdio kako financijski podupire Nostr, decentralizirani servis sličan Twitteru, popularan među pojedinim kripto entuzijastima, kojeg vodi široj javnosti nepoznati osnivač. Čini to jer vjeruje kako time pruža otpor cenzuri i brani slobodu govora.



Istovremeno je Blueskyjev inženjer protokola Paul Frazee rekao je kako je Elon Musk odgovoran za to što X neće koristiti protokol AT. Također je ideju nemoderiranih online prostora nazvao - smiješnom.