Benefiti vanjskog data centra za davatelje IT usluga

Ako ste pružatelj IT usluga, vaši klijenti se oslanjaju na vašu stručnost i znanje kako bi podržali strategije rasta za svoje tvrtke. To može uključivati ​​projekte kao što su transformacija poslovanja u oblak, proaktivni pristupi održivosti, mapiranje i provedba planova digitalne transformacije, izvoz u nova geografska područja, ali i mnoge druge.

Uklanjanje vlastitog “uradi-sam” podatkovnog centra i preseljenje u vanjski data centar koji se bavi isključivo tom uslugom smanjit će vam troškove na srednji i duži rok i osloboditi dragocjene resurse, prije svega one ljudske.

Smanjenje troškova

Korištenjem vanjskog data centra ne treba vam ista radna snaga koja je potrebna za rad lokalnog data centra. Tehničari operatora data centra dostupni su na licu mjesta 24/7 i nude usluge održavanja na daljinu. U hitnim slučajevima ovo specijalizirano osoblje može odmah riješiti probleme u roku od nekoliko minuta. Ova usluga uključena je u naknadu za najam poslužiteljskog prostora koju plaćaju vaši korisnici. Vaši zaposlenici su sada slobodni raditi druge, potrebnije stvari.

Certifikati, posebno oni od Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO), igraju ključnu ulogu u izgradnji povjerenja. Smještanjem svojih klijenata u data centru s ISO certifikatom možete im ponuditi zaštitu podataka, sigurnost i standarde održivosti, ostavljajući pozitivan dojam na njih. Ovaj vam pristup također pomaže uštedjeti troškove velikog iznosa.

Inicijalni troškovi za certifikaciju uključuju plaćanje nekoliko tisuća eura vanjskom revizoru. Osim toga, postoje unutarnji napori raznih pojedinaca koje treba uzeti u obzir. Sve u svemu, svaka certifikacija uključuje trošak od pet znamenki u eurima. Također imajte na umu da će se ti troškovi ponavljati svake 2 do 3 godine radi nužne obnove certifikata čije je trajanje ograničeno.

Outsourceanje: prilika za veće prihode

Pružatelji IT usluga moraju se stalno razvijati kako bi išli u korak sa stalno promjenjivim potrebama svojih korisnika. Razgovori o minimalnom zastoju, raznim mogućnostima povezivanja, skalabilnim IT okruženjima, rješenjima u oblaku, održivim IT praksama i još mnogo toga sada su norma za sve ITSP-ove.

Držanje servera u vašim vlastitim prostorima, što je u jednom trenutku bilo svrsishodno, više ne zadovoljava potrebne tehničke specifikacije za podršku hibridnim IT strategijama korisnika. Također, razine energetske učinkovitosti ovih naslijeđenih data centara mogu biti do 90% lošije od namjenskih kolokacijskih.

Djelomičnim prebacivanjem vaše ponude upravljanih usluga u vanjski data centar svojim klijentima možete ponuditi poboljšane performanse, povezanost bez premca, širi raspon proizvoda i priliku za stvaranje većeg prihoda kroz poboljšanu kvalitetu.

Nadalje, ovaj vam pristup omogućuje jednostavnu prilagodbu novim zahtjevima korisnika, bilo da se radi o implementaciji hibridnih rješenja u oblaku, uspostavljanju veza s internetskim razmjenama i podatkovnim centrima ili omogućavanju privatnih veza između tvrtki. Umjesto da se bavite IT problemima u serverskim sobama svojih klijenata ili trošite sate na rješavanje problema, možete učinkovito planirati i implementirati ove usluge uz pomoć vanjskog data centra.

Širok spektar usluga

Vanjski data centri poput onoga tvrtke Digital Realty u Zagrebu nude niz usluga koji će vam omogućiti da smanjite troškove i učinite svoje poslovanje efikasnijim. Primjerice: